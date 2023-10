maandag 2 oktober 2023 om 08:50

Charlie Quarterman (25) beëindigt carrière: “De stress houdt niet op”

Charlie Quarterman is bezig aan zijn laatste weken als profwielrennen. De 25-jarige Brit van Corratec-Selle Italia, die tweeënhalf jaar voor Trek-Segafredo uitkwam, stopt na dit seizoen als profwielrenner. In gesprek met CyclingWeekly noemt hij de stress om telkens weer een nieuw contract te moeten versieren als een van de redenen om er een punt achter te zetten.

“Er is niet een reden die eruit springt”, antwoordde Quarterman op de vraag waarom hij zijn fiets aan de haak zal hangen. “Het is niet één specifiek gezondheidsprobleem, het is niet een volledig verlies van liefde voor wielrennen. Het zijn heel veel dingen bij elkaar die op mijn schouders drukken, vermoedelijk vanaf het moment dat ik Trek verliet. Maar het is goed nu. Ik ben blij om te stoppen, en op mijn eigen voorwaarden.”

Quarterman had het voorbije seizoen meerdere keren een zonnesteek. Hij besefte daardoor wat zijn lichaam te verduren krijgt door de wielersport en denkt dat dit op de lange termijn niet vol te houden is. Maar hij benadrukt dus ook vooral de stress die het vinden van een nieuw contract met zich meebrengt als een van de redenen om te stoppen. “In de laatste jaren heb ik veel ups and downs gehad. Ik bedoel: het contractspelletje is iets wat al begint in januari, dus de stress houdt niet op.”

Carrière

In augustus 2019 sloot Quarterman zich aan bij Trek-Segafredo, als stagiair. In 2020 en 2021 reed hij vervolgens ook voor het team. In 2022 deed hij een stapje terug naar het Franse clubteam Philippe Wagner, maar afgelopen seizoen stond hij dus weer onder contract bij het ProTeam Corractec-Selle Italia. Tijdens zijn carrière boekte Quarterman geen profoverwinningen. Wel werd hij in 2019 Brits tijdritkampioen bij de beloften en derde in de Giro d’Italia U23.