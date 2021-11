Chad Haga keert terug bij Rally: “De cirkel is rond”

Rally Cycling heeft de komst van Chad Haga aangekondigd. Na acht seizoenen Team DSM en voorlopers keert de Amerikaan weer terug bij de ploeg waar het voor hem allemaal begon. “De cirkel is rond”, zo laat hij weten in het persbericht.

De Amerikaan reed in 2012 en 2013 voor voorloper Optum p/b Kelly Benefit Strategies, waar hij opviel bij Giant-Shimano door een profzege in de Tour of Elk Grove en een aantal korte resultaten in de Ronde van Californië. De Nederlandse ploeg schotelde hem die winter een profcontract voor.

“De afgelopen acht jaar ben ik sterker, wijzer en ervarener geworden met dank aan de ploeg, die me een mooi programma in de WorldTour kon bieden. Nu is het tijd om terug te gaan naar het team dat de afgelopen jaren ook flink is gegroeid. Ik ben benieuwd wat we samen kunnen doen”, aldus Haga.

De 33-jarige renner wil bij het ProTeam vaker voor eigen kans rijden. Iets dat hij bij DSM heeft gemist. “Ik ben acht jaar knecht geweest bij DSM. Ik wil weer van het koersen genieten zoals ik dat altijd deed in het begin van mijn carrière. Ik denk dat Rally dan de ploeg voor mij is, omdat ik ze de afgelopen seizoenen gretig heb zien rondrijden in Europa.”

Nederlanders in de ploeg

Haga komt bij Rally twee Nederlanders tegen. Arvid de Kleijn is sinds vorig jaar de spurter van het Amerikaanse ProTeam, terwijl Wessel Krul vorige maand zijn handtekening heeft gezet onder een tweejarig contract.

Transfers oversimplified – rider joins team… are we doing this right @ChadHaga? 🇺🇸https://t.co/JF8QQpxDFo — Rally Cycling (@Rally_Cycling) November 4, 2021