Amerikaanse wielerploeg Rally Cycling kondigt komst Wessel Krul aan

Wessel Krul heeft een contract getekend bij Rally Cycling. De 21-jarige renner uit Enkhuizen kwam onlangs een contract overeen voor 2022 met Metec-Solarwatt, maar op deze site kon u eerder al lezen dat Rally Cycling zich bij Krul had gemeld met een profcontract.

Het Nederlandse tijdrittalent ontpopte zich dit seizoen ook tot spurter. Krul zou zodoende in 2022 als sprinter en afmaker fungeren bij Metec-Solarwatt, dat eerder onder meer David Dekker en de broertjes Lars en Marijn van den Berg aan een profcontract hielp. De jongeling had onlangs zijn ja-woord aan die ploeg gegeven, maar dat was nog voordat Rally Cycling zich meldde. Krul komt over van SEG Racing Academy, dat na dit seizoen stopt.

Bij Rally Cycling tekent Krul voor twee seizoenen. “Dit is een droom die uitkomt. Ik hield een ontzettend goed gevoel over aan de gesprekken met Jonas (Carney, de performance manager binnen Rally Cycling, red.) over de ploeg en ik kijk uit naar de Amerikaanse manier van koersen. Ze zien in mij een goede aanvulling voor de sprinttrein. Ze hebben een plan en dat zie ik graag. Ik wil me graag meer gaan bezighouden met sprinten.”

Nederlandse connectie

Met Arvid de Kleijn komt er al een Nederlander uit voor Rally Cycling. De Kleijn is een van de sprinters binnen de formatie en won dit jaar een etappe in de Ronde van Turkije en La Route Adélie de Vitré. “Ik wil graag dingen opsteken van Arvid. Dat we een uur met elkaar hebben getelefoneerd, is een goed teken”, is Krul enthousiast. “Ik kan nog ontzettend veel leren van de ervaren renners binnen de ploeg, en niet alleen op het gebied van sprinten.”

Krul heeft een meer dan degelijk jaar achter de rug. Zijn sprintkwaliteiten toonde hij dit seizoen voor het eerst in de Vredeskoers U23, waar hij twee keer tweede werd en het puntenklassement op zak stak. Dit najaar bleef hij sterke resultaten opstapelen, met een massasprintzege in de Flanders Tomorrow Tour, een zevende plek in het Kampioenschap van Vlaanderen, een elfde plaats in Gooikse Pijl en een dertiende plek in de Dorpenomloop Rucphen.