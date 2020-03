CCC trekt zich terug voor Parijs-Nice uit angst voor quarantaine donderdag 5 maart 2020 om 17:00

Het Laatste Nieuws weet het zeker: CCC is de volgende ploeg die past voor Parijs-Nice. De Poolse formatie heeft op advies van de ploegartsen besloten om de Franse rittenkoers te laten schieten, aangezien men vreest voor quarantaine.

De WorldTour-formatie zou geen risico’s willen nemen met het oog op de resterende voorjaarsklassiekers. De organisatie van Parijs-Nice kreeg eerder al slecht nieuws van Mitchelton-Scott, Astana, Team Ineos en UAE Emirates: deze ploegen zullen zondag ook niet aan het vertrek staan van de Franse wielerwedstrijd.

Valerio Piva, een van de ploegleiders bij CCC, hield eerder vandaag nog rekening met deelname aan Parijs-Nice. Zo zou kopman Greg Van Avermaet zondag beginnen aan de Franse wielerkoers, aangezien het maar de vraag is of Tirreno-Adriatico doorgaat nu in Italië zware maatregelen zijn getroffen met betrekking tot het coronavirus.

Er zijn ook enkele ploegen die wel degelijk zullen afzakken naar Plaisir, het vertrekpunt voor de 78e editie van Parijs-Nice. Zo heeft NTT Pro Cycling laten weten ‘gewoon’ te zullen deelnemen, net als Arkéa-Samsic.

Update 18.15 uur

CCC zal definitief niet meedoen aan Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. “Het was geen makkelijke beslissing, maar we verwachten dat deze koersen zullen worden geannuleerd na de afgelasting van Strade Bianche”, zo vertelt teammanager Jim Ochowicz. “We willen zo min mogelijk risico nemen met betrekking tot besmetting.”

“De situatie is nu snel aan het veranderen en we zullen alles nauwlettend in de gaten houden.” De ploeg is niet echt te spreken over de handelswijze van de internationale wielerunie UCI. “We zijn teleurgesteld over het gebrek aan duidelijkheid en sturing vanuit de UCI, zeker in deze kritieke fase. We worden een beetje aan ons lot overgelaten.”

