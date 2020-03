Ploegleider CCC: “Normaal trekt Van Avermaet naar Parijs-Nice” donderdag 5 maart 2020 om 12:49

De kans is groot dat Greg Van Avermaet zondag aan de start staat van Parijs-Nice. De Belgische kopman van de CCC-ploeg zag Strade Bianche afgelast worden en staat op de planning voor Tirreno-Adriatico, maar daar zijn ook twijfels over.

“Normaal gezien wel”, doelt Piva bij Het Laatste Nieuws op de keuze voor Parijs-Nice. “Maar dan moeten we wel hopen dat de Tirreno-Adriatico wordt afgelast, want hij staat op de startlijst van de Tirreno. Zomaar met renners switchen, is heel moeilijk.”

Het coronavirus heeft de wielerwereld goed te pakken. Strade Bianche is al gecanceld en ook achter andere (vooral Italiaanse) wedstrijden staat een vraagteken. Meerdere ploegen hebben aangegeven voorlopig niet in actie te komen. Enkele teams slaan ook Parijs-Nice over, zoals Team Ineos, Mitchelton-Scott en Astana.

