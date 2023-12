zondag 3 december 2023 om 10:03

Cameron Mason kijkt uit naar entree Grote Drie: “Wil zo dichtbij mogelijk zitten”

Video Cameron Mason is na zijn tweede plaats in de Superprestige Boom vol zelfvertrouwen voor de drukke Kerstperiode. Ook weet hij dat het lastiger wordt om te winnen als de komende weken de ‘Grote Drie’ (Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock) terugkeren. “Ik wil zo dicht mogelijk bij hen zitten dan”, vertelt hij aan WielerFlits.

In Boom was alleen Joris Nieuwenhuis beter dan Mason na een beklijvend gevecht op het terrein van Tomorrowland. “Ik zat eigenlijk maar een of twee foutjes van de overwinning af, de verschillen waren heel klein. Het was close, maar het zat er niet in”, vertelde de Brit van de Cyclocross Reds na afloop voor onze camera. “Ik zag wat Schotse en Britse vlaggen langs het parcours, dat betekent veel voor mij. Het is zo ver van huis, maar dit voelt wel als mijn thuis.”

Voor de Brits kampioen Mason geen Wereldbeker Flamanville. Voor hem wacht een trainingsweek. “Ik ga maandag naar Spanje voor een trainingskamp, waar ik Val di Sole nog aan toevoeg. Daar heb ik heel veel zin in. Daar kan ik misschien meedoen om de zege. Het is technisch, maar ook iets wat ik nog niet eerder gedaan heb”, lacht hij.

“Ik ga op stage vooral werken aan mijn fitheid, maar ook zandtrainingen doen. Daar kan ik veel in verbeteren”, erkent Mason. “Dat ga ik doen met renners van Alpecin-Deceuninck en Crelan-Corendon. Daar kijk ik wel naar uit. Een keer winnen moet echt mogelijk zijn in dit soort wedstrijden (zoals in Boom, red.). Ik moet geduld hebben en blijven verbeteren. En als de Grote Drie terugkomen zal de inzet verhoogd worden. Ik wil zo dicht mogelijk bij hen zitten dan.”