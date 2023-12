zaterdag 2 december 2023 om 16:08

Joris Nieuwenhuis blijft uiterst taaie Cameron Mason voor in spannende Superprestige Boom

Joris Nieuwenhuis heeft na de Superprestige Merksplas ook de Superprestige Boom op zijn naam geschreven. De Nederlander kwam al snel alleen voorop te rijden, maar Cameron Mason hield hem tot in de slotronde in het vizier. De Brit zou echter nooit helemaal terugkeren en dus pakte Nieuwenhuis de overwinning. Eli Iserbyt werd derde.

Omdat zondag ook de Wereldbeker Flamanville op het programma stond in Frankrijk, stuurden enkele renners hun kat naar de Superprestige Boom. Onder de afwezigen waren onder meer Lars van der Haar en Pim Ronhaar. Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys waren wel van de partij voor Baloise Trek Lions, maar met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout leek Pauwels Sauzen-Bingoal over het sterkste blok te beschikken.

Nieuwenhuis zet druk

De kopstart was niet van een renner van een van de grote ploegen. Jens Adams van Athletes for Hope dook namelijk als eerste het veld in. Hij sloeg een mooi gaatje. Toch wist Nys de bres halverwege de openingsronde vlot te dichten. Ook Cameron Mason, Iserbyt en Nieuwenhuis zaten mee. Die laatste zette de rest in de tweede ronde stevig onder druk en wist zich vervolgens af te scheiden.

Mason bleef het dichtst in de buurt, Nys en Iserbyt volgden al wat verder. Na drie van de negen rondes had Nieuwenhuis een voorsprong van zeven seconden op de Brit, terwijl Nys en Iserbyt tegen een achterstand van 29 tellen aankeken. In de ronde daarna kwam Mason één seconde dichterbij de koploper. De strijd dus nog niet gestreden, al verloren de overige renners wel meer en meer terrein op Nieuwenhuis. Iserbyt, Vanthourenhout en Niels Vandeputte – Nys was afgehaakt – hadden na vijf ronden 49 tellen achterstand.

Het verschil tussen Mason en Nieuwenhuis schommelde lang tussen de vijf en tien seconden. Bij het ingaan van de slotronde was de situatie nog niet significant gewijzigd. De Brit volgde nu op negen seconden. Van een ereronde was dus geen sprake van Nieuwenhuis, maar hij had nog wel genoeg in de tank om de voorsprong uit te breiden en de zege veilig te stellen. Hij won zo zijn tweede wedstrijd op rij in de Superprestige. Mason moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Achter de twee hoofdrolspelers wist Iserbyt zich los te weken van Vanthourenhout en Vandeputte. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed zo naar de derde plaats en blijft op die manier (ruim) aan de leiding in het klassement van de Superprestige.

Superprestige Boom

Uitslag mannen

1. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) in 57m32s

2. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 10s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 52s

4. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m05s

5. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m11s

6. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 1m32s

7. Witse Meeussen (Crelan-Corendon) op 1m32s

8. Jens Adams (Athletes for Hope) op 1m41s

9. Thijs Aerts (Circus-ReUz-Technord) op 1m48s

10. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) op 1m51s