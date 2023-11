zaterdag 4 november 2023 om 16:57

Cameron Mason deelt GoPro-beelden van verkenningsrondje op verraderlijk EK-parcours

Het vernieuwde parcours van het EK veldrijden in het Franse Pontchâteau was tot voor kort nog een groot mysterie. Dankzij de GoPro-beelden die de Britse renner Cameron Mason maakte tijdens zijn verkenningsrondje, kunnen we er nu al een beter beeld bij vormen.

Een grote modderpoel wordt het niet, zo kunnen we op de beelden zien. Maar daar was de Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout al langer van overtuigd. “Het zal wel meevallen. In het parcours van Pontchâteau zitten nogal wat stroken die verhard zijn. We zullen geen loodzware editie en een modderpartij krijgen zoals op de Koppenberg”, aldus de oud-crosser.

Mason maakte afgelopen week nog indruk met een vierde plaats op de Koppenberg. Daardoor lijkt de Brit van de Cyclocross Reds op dit moment de grootste uitdager van de Belgen en Nederlanders.