zaterdag 4 november 2023 om 08:24

Geen modderpartij in Pontcthâteau: “Niet zoals op de Koppenberg”

Ondanks de vele regenbuien van de laatste dagen ligt het parcours in Pontchâteau er niet al te modderig bij. Hier en daar is er wel wat modder zichtbaar, maar het is veel minder erg dan gedacht. Dat vertelt Sven Vanthourenhout, bondscoach van de Belgen, in gesprek met Sporza.

“Het zal wel meevallen. In het parcours van Pontchâteau zitten nogal wat stroken die verhard zijn. We zullen geen loodzware editie en een modderpartij krijgen zoals op de Koppenberg”, aldus de oud-crosser.

Vanthourenhout staat wel voor een lastig weekend, vooral logistiek, na de beslissing om alle crossen op zondag te organiseren. “De renners en rensters die zaterdag aan de bak moesten, moeten nu even de knop omschakelen en hun mindset aanpassen om zondag te kunnen presteren. Voor ons als federatie wordt het logistiek een zware dobber. Zondag wordt een heel lange dag.”

Alternatieve training op zaterdag

“Zaterdag mogen de renners daarom niet op het circuit. Het is aan ons om daar een alternatief voor te zoeken. We moeten het weer afwachten en zien of er een gaatje is om in de buitenlucht te trainen. Is dat niet het geval, dan zullen we de kelder ombouwen zodat iedereen binnen zijn training kan afwerken”, besloot de Belgische bondscoach.