Dumoulin sprakeloos na demonstratie Vingegaard: “Beste tijdrit die ooit is gereden”

Vijf seconden, tien seconden, misschien een halve minuut? Voor de enige tijdrit in de Tour de France werden er geen al te grote verschillen verwacht tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar de Deen bleek na een buitenaardse tijdrit meer dan anderhalve minuut sneller dan de Sloveen. “Echt weergaloos, ik heb er geen woorden voor”, reageert Tom Dumoulin in zijn analyse voor de NOS.

Is de Tour de France 2023 beslist? In de voorbije bergetappes waren Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar nog erg aan elkaar gewaagd, maar in de individuele tijdrit van Passy naar Combloux wist de Deen ongenadig hard uit te halen. De geletruidrager was een klasse apart op het lastige parcours en bleek aan de streep ruim anderhalve minuut(!) sneller dan zijn Sloveense concurrent.

“Dit is de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen”, was Dumoulin na afloop zichtbaar onder de indruk van de prestatie van Vingegaard. “Dit is echt weergaloos, ik heb er geen woorden voor. Jonas pakt drie minuten op Wout van Aert, wat ook geen pannenkoek is. En hij pakt meer dan anderhalve minuut op Pogacar… Dit had echt niemand verwacht. Ik niet, Jumbo-Visma niet en ook Pogacar niet. De Tour lijkt nu wel beslist.”

Vingegaard was aan het eerste tussenpunt al zestien seconden sneller dan Pogacar en wist zijn voorsprong in de daaropvolgende kilometers alsmaar verder uit te breiden. “Als je de klimtijd van Vingegaard ziet, dan rijdt hij op de klim ook weg bij Pogacar. En dat op zijn tijdritfiets. Van die wissel zal Pogacar nog wel slecht slapen, maar dat heeft hem niet de tijdrit gekost. Vingegaard zag er heel solide uit, reed zeer mooie strakke bochten. Hij liet niets liggen. Het was op de limiet, maar heel gecontroleerd.”

“Je ziet in de laatste 3,5 kilometer dat Vingegaard in zijn tijdrithouding blijft zitten. Daar pakt hij zoveel tijd op Pogacar. Dit was de beste tijdrit die ik ooit in mijn leven heb gezien. De Tour lijkt nu wel beslist, maar je weet het nooit. Ik durf in deze Tour eigenlijk niks meer te voorspellen. Het is wel een enorme dreun die hij heeft uitgedeeld. Er zijn nu nog maar twee kansen voor Pogačar. Het wordt heel moeilijk voor hem. Ze zijn bergop zo aan elkaar gewaagd. Anderhalve minuut terugwinnen, ik zie het niet 1-2-3 zo gebeuren.”

