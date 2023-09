woensdag 13 september 2023 om 18:12

Grischa Niermann lovend over de prestatie van zijn gehele ploeg: “Dit is iets exceptioneels”

Waar de Angliru tot weinig strijd leidde tussen de verschillende ploegen in de Vuelta, werden binnen het leidende trio van Jumbo-Visma de verhoudingen op scherp gezet. Leider Sepp Kuss kon zijn ploegmaats niet volgen en verloor bijna zijn rode trui. Niermann benadrukt dat de strijd om het rood nog altijd open ligt en heeft vooral oog voor de teamprestatie.

“Het is iets exceptioneels”, vertelt ploegleider Grischa Niermann aan Eurosport na de aankomst op de Angliru. “We zijn trots op die drie mannen die het nu aan het uitvechten zijn, maar zij kunnen dit natuurlijk niet zonder die andere vijf. Het ziet er goed uit, maar we zijn nog drie zware dagen af van Madrid.”

Niermann houdt dus een slag om de arm, maar de overmacht van Jumbo-Visma is groot. Ook op de mythische beklimming van de Angliru kwam de ploeg niet in de problemen. “Het was een hele lastige rit, heel intens. Er waren enkele aanvallen van mannen als Soler, maar ik denk dat het team het heel goed heeft opgelost. We hebben weer laten zien dat we de drie sterkste mannen in de koers hebben.”

In de slotfase zagen we dan toch een kleine hapering in de geoliede machine van Jumbo-Visma. Sepp Kuss moest zijn collega’s laten gaan. “We konden Sepp niet horen en we konden helemaal niks zien. We hebben aan het begin van de week afgesproken dat ze er alle drie voor mogen gaan. Ik denk dat iedereen graag Sepp aan de leiding ziet en hij staat ook nog steeds in het rood, maar we willen ook de etappe winnen. Iedereen mag er voor gaan en dat is gebeurd, dus ik ben tevreden.”

Voor de tweede maal in deze Vuelta behaalt de Nederlandse formatie dus een 1-2-3 in de daguitslag. Al wil Niermann ook de complimenten geven aan een andere ploeg. “Bahrain Victorious heeft vandaag indrukwekkend werk afgeleverd door enkele concurrenten te lossen, zoals Ayuso en Mas. Maar ja, dat brengt ons eigenlijk in een nog betere positie.”