woensdag 13 september 2023 om 17:48

Jonas Vingegaard duidelijk: “Eerlijk? Ik hoop heel erg dat Sepp Kuss deze Vuelta wint”

Jonas Vingegaard heeft zich geschaard in het kamp-Sepp Kuss als het gaat om de eindoverwinning van deze Vuelta a España. “Eerlijk? Ik hoop dat hij de leiderstrui behoudt”, vertelde de Deense kopman van Jumbo-Visma over zijn Amerikaanse ploeggenoot.

“De ritzege was ons hoofddoel en daarnaast wilden we de situatie, met ons drieën op 1-2-3 in het algemeen klassement, zo houden”, legt Vingegaard uit bij Eurosport na de finish op de Angliru. “Dat is gegaan zoals we wilden. We kunnen hier echt heel blij mee zijn. En ik ben eerlijk gezegd blij dat Sepp nog altijd de leider is.”

Want op de Angliru was Jumbo-Visma opnieuw superieur. Primož Roglič wist samen met Vingegaard weg te rijden in de laatste twee kilometer. Voor Kuss ging het daar te hard, maar de Amerikaan wist in het wiel van Mikel Landa de schade te beperken en nog derde te worden. Daardoor leidt Kuss na de Angliru nog altijd, met 8 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.08 minuut op Roglič.

“Eerlijk?”, geeft Vingegaard aan. “Ik hoop dat hij de leiderstrui behoudt. Ik hoop heel erg dat Sepp deze Vuelta a España wint.”