Brugge-De Panne vindt in Minerva en Exterioo nieuwe naamsponsoren

De eendagskoersen van Brugge-De Panne ondergaan dit jaar opnieuw een naamsverandering. Waar in 2021 de mannen- en de vrouwenwedstrijden nog Oxyclean als hoofdsponsor hadden, zijn dit jaar fietsensponsor Minerva en tuinmeubelenbedrijf Exterioo aangesloten als naamsponsor. Dat meldt organisator Golazo.

De WorldTour-wedstrijd voor mannen gaat officieel de Minerva Classic Brugge-De Panne heten. Deze zal op woensdag 23 maart verreden worden. Een dag later staat de vrouwenwedstrijd op het programma. De Women’s WorldTour-koers zal door het leven gaan als Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne.

Minerva en Exterioo Tuinmeubelen zijn niet heel onbekend in de wielrennerij. Fietsenmerk Minerva is sinds dit jaar sponsor van een nieuw Belgisch continentaal team en Exterioo is ook al titelsponsor van de wedstrijdreeks die de afgelopen jaren nog de Bingoal Cycling Cup heette.

In de spotlights

“Met onze naam aan deze traditiekoers te verbinden wil Minerva Cycling, als grote speler in de verkoop van elektrische fietsen, zich nog sterker profileren in het wielrennen. We vonden het als volgende stap gepast om onze jarenlange samenwerking met Brugge-De Panne uit te breiden en titelpartner te worden”, aldus CEO Filip Carpentier.

Ook Thomas Vaarten, de marketing manager van Exterioo is blij. “Naast onze bestaande Exterioo Cycling Cup, willen we door dit titelpartnership het wegwielrennen voor vrouwen extra ondersteunen en in de spotlights zetten. In het vrouwenwielrennen zijn er de laatste jaren grote stappen gezet op het vlak van koersdynamiek, professionaliteit én populariteit bij de wielerfans”, zegt hij.