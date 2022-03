Ken je klassiekers Quiz: Speel mee en maak kans op het boek ‘Onze Vlaamse Koersen’

Vlaanderen is de komende tijd het epicentrum van het internationale wielrennen. De Belgische voorjaarskoersen volgen elkaar in rap tempo op en daarom is het goed om even het geheugen op te frissen. Wat weet jij allemaal van de diverse Vlaamse klassiekers? Speel nu de WielerFlits Quiz en maak kans op mooie prijzen!

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 27 maart 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x het boek Onze Vlaamse koersen t.w.v. 49,99

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Ken je klassiekers Quiz 2022 De Minerva Classic Brugge-De Panne is anno 2022 een eendagskoers, maar niet zo lang geleden was het nog een meerdaagse. In welk jaar werd was de wedstrijd voor het laatst écht een driedaagse? Hoe heet de open poldervlakte waar de wind regelmatig vrij spel heeft in Brugge-De Panne? De E3 Saxo Bank Classic kent een indrukwekkende erelijst. Wie voegde zich in 2021 toe aan de lijst met winnaars? Welke songtekst sprak Niki Terpstra uit na zijn zege in de E3 Harelbeke in 2018? In 2020 kreeg Gent-Wevelgem bij de vrouwen voor het eerst een Belgische winnares. Wie won? In 2015 was Luca Paolini de verrassende winnaar van de stormeditie van Gent-Wevelgem. Maar wie won dat jaar bij de vrouwen? Hoe noemde Jan-Willem van Schip de Baneberg in een interview met WielerFlits? Welke klim is de afgelopen jaren de laatste echte klim in Gent-Wevelgem? Wie is de laatste Nederlandse winnaar van Dwars door Vlaanderen? Dwars door Vlaanderen staat nog niet zo lang gepland op de woensdag voor de Ronde van Vlaanderen. In welk jaar vond die kalenderwijziging plaats? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.