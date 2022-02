Exterioo Cycling Cup telt elf wedstrijden, ook Veenendaal-Veenendaal nieuw

De Exterioo Cycling Cup, de wedstrijdreeks die we tot afgelopen jaar kenden als de Bingoal Cycling Cup, kent dit seizoen in totaal elf wedstrijden. Eerder konden wij bij WielerFlits al de toevoeging van de Ronde van Drenthe aankondigen en daar komt ook Veenendaal-Veenendaal nog bij.

De Ronde van Drenthe staat op zondag 13 maart op de internationale kalender en Veenendaal-Veenendaal wordt verreden op zaterdag 21 mei. Voor de rest staan er negen Belgische koersen op de lijst van de Exterioo Cycling Cup, te beginnen met Le Samyn op 1 maart. De laatste is op 16 september met het Kampioenschap van Vlaanderen.

Daarnaast heeft de organisatie drie wedstrijden aangekondigd voor de Exterioo Cycling Cup voor vrouwen: Le Samyn, de Ronde van Drenthe en Dwars door het Hageland. Deze koersen worden live op tv uitgezonden. Dat geldt evenzeer voor alle mannenkoersen, die live in beeld gebracht worden door Sporza en Eurosport.

Nieuwe sponsor

We brachten eerder al het nieuws van de nieuwe titelsponsor van de voornamelijk Belgische wedstrijdreeks. Exterioo (voorheen Overstock Garden) is een specialist van tuinmeubelen met winkels in Nederland en België. De onderneming maakt deel uit van de groep waar ook X20 Badkamers toe behoort, wat we kennen van het gelijknamige klassement in het veldrijden.

De Exterioo Cycling Cup is onderdeel van sport-, media- en entertainmentbedrijf Golazo. Nick Nuyens (Pro Cycling Events) is als initiatiefnemer vorig jaar een samenwerking aangegaan met Golazo om het klassement over een aantal Belgische eendagskoersen verder uit te bouwen. Daarbij hoort dus de uitbreiding met Nederlandse wedstrijden.

Wedstrijden in de Exterioo Cycling Cup 2022

Le Samyn (1 maart)

GP Monseré (6 maart)

Ronde van Drenthe (13 maart)

Veenendaal-Veenendaal (21 mei)

Antwerp Port Epic (22 mei)

Circuit de Wallonie (26 mei)

GP Marcel Kint (29 mei)

Dwars door het Hageland (11 juni)

Elfstedenronde (12 juni)

Eurométropole Tour (10 augustus)

Kampioenschap van Vlaanderen (16 september)

Wedstrijden in de Exterioo Cycling Cup voor vrouwen 2022

GP Le Samyn (1 maart)

Ronde van Drenthe (12 maart)

Dwars door het Hageland (11 juni)