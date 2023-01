Fabio Jakobsen denkt aan WK in Glasgow: “Heb Koos een aantal keer gesproken”

Video

Fabio Jakobsen gaat dit wielerseizoen aanvangen met een bijna identiek programma als dat van vorig jaar, vertelt hij aan WielerFlits. Zijn speerpunten in het voorjaar zijn Kuurne-Brussel-Kuurne, Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Daarna richt hij zich opnieuw op de Tour de France, waar hij of nieuwkomer Tim Merlier namens Soudal Quick-Step mag sprinten.

De aanpak van Jakobsen leverden hem vorig voorjaar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en een ritzege in Parijs-Nice op. “Ik hoop nu dat ik een jaartje sterker ben”, zegt de 26-jarige Nederlander. “Stiekem een beetje dromen van koersen als Gent-Wevelgem, De Panne en Milaan-San Remo. Vorig jaar was ik aan het begin van het seizoen al heel goed, maar werd ik ziek na Parijs-Nice. Misschien ga ik nu richting Gent-Wevelgem die vormpiek iets proberen uit te stellen, maar ik denk dat ik die koers aan moet kunnen.”

Na de voorjaarscampagne werkt Jakobsen opnieuw toe naar de Tour, waar hij vorig jaar zijn eerste ritzege ooit behaalde. “Uiteraard mik ik weer op de Tour. Ik moet zorgen dat ik goed genoeg ben om daar te mogen starten. Daar gaan we voor een ritzege. De planning van Tim loopt ook richting de Tour. We zijn allebei topsprinters. Patrick Lefevere zal zeggen dat de beste gaat. En ik hoop dat ik dat ben.”

Ambities voor WK

Ook over de periode ná de Tour heeft de sprinter al nagedacht. “Het WK is dit jaar iets om goed in de gaten te houden”, openbaart hij. “Het is iets waar elke renner van droomt. Dit jaar zit het mijn seizoensopbouw niet in de weg. Ik mik weer op de Tour en het WK is net daarna. Als je redelijk van de Tour herstelt, kan je als sprinter naar Glasgow. Of ik Koos Moerenhout al heb gebeld? Die heb ik een aantal keer gesproken, ja”, grijnst Jakobsen. “Het jongste EK hebben we met een goede ploeg, goed gedaan. Koos had daar zijn aandeel in.”

Wedstrijdprogramma Fabio JAKOBSEN