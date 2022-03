Tim Merlier: “Fabio Jakobsen blijft dé man van het seizoen wat sprinten betreft”

Interview

Tim Merlier verstevigde woensdag nog een beetje zijn sprintersreputatie met een eerste eendagszege in de WorldTour. In De Panne waren alleen Fabio Jakobsen en Caleb Ewan niet van de partij. Merlier glunderde, maar was niet te beroerd om Jakobsen toch dé sprinter van de eerste maanden van het seizoen te noemen.

Het zal wel een typisch sprintersdingetje zijn, zeker… Vorige vrijdag in Koksijde zat Tim Merlier met een gezicht als een donderwolk in het perstentje, nadat hij het in de spurt had moeten afleggen tegen Ackermann en Hofstetter. Gisteren had bijvoorbeeld Mark Cavendish geen zin om de pers te woord te staan nadat zijn sprint in het honderd liep.

Maar Merlier was dan weer het zonnetje in huis. Eerst grappend met Dylan Groenewegen (“Ik denk dat Tim met bredere banden reed”), daarna dollend met Jumbo-Visma-verzorger Wesley Theunis dat de onderlinge stand met buddy Wout van Aert 3-2 was. “Hij weet wat te doen in E3 Harelbeke”, lachte de Oost-Vlaming.

“Nee, serieus. Daar ben ik niet mee bezig. We gaan mijn erelijst niet vergelijken met die van Wout.” Toen een collega het had over die andere 3-2, verwijzend naar Jasper Philipsen, antwoordde Merlier al in dezelfde richting. “Als ik daar energie moet insteken, dan zou ik wel heel slecht bezig zijn.”

Kemmelberg

Feit is wel dat Philipsen en Merlier zondag samen aan de start van Gent-Wevelgem staan. Er wordt niet al te veel wind voorspeld, dus met wat meeval en een stel goede benen, zou het zomaar kunnen dat in de finale zowel Merlier als Philipsen in dezelfde groep zitten. Wat dan? “Dat is dan een probleem voor zondag”, lacht Merlier de vraag ook weg.

“Gent-Wevelgem is een klassieker. De koers zal zichzelf wel uitwijzen. Als je de laatste keer niet vlot over de Kemmel geraakt, dan doe je in de finale niet mee. Lukt het wel, dan wordt het kwestie van eerlijk te zijn tegen elkaar. Na 250 kilometer koers voel je wel of je nog een echte topsprint in de benen hebt. Maar dat is voor zondag. Eerst genieten van deze overwinning.”

Merlier schatte zijn derde van het seizoen hoog in. “Het is mijn eerste overwinning in een eendagswedstrijd in de WorldTour. En op Jakobsen en Ewan na waren alle toppers hier. Zo sprintte ik vandaag volgens mij voor het eerst tegen Sam Bennett (al kwam die niet echt in het stuk voor, red). Dat ik ze allemaal kan kloppen, geeft vertrouwen.”

“Jammer dat Fabio er niet bij was? Dat weet ik niet. Misschien had ik dan niet gewonnen, hé”, lacht hij. “Jakobsen blijft voorlopig toch dé man van het seizoen als het over sprinten gaat. Met zes zeges mag hij die status claimen. Maar uiteraard hoop ik hem de komende weken nog een keer te kloppen.”

Jonas Rickaert

De sprint in De Panne was overigens een mooie, vonden zowel Dylan Groenewegen als Merlier zelf. “De aanloop er naartoe was gevaarlijk. Gelukkig werd ik perfect gepiloteerd door Jonas Rickaert. Die moet ik niets zeggen, hé. Jonas voelt beter aan dan mij wanneer wat moet gebeuren.” Maar zo gevaarlijk de voorlaatste kilometer was, zo spannend werd het duel met Groenewegen in de laatste honderden meters.

“Op tweehonderd meter van de streep voelde ik me zegezeker. Tot bleek dat Dylan nog een extra versnelling in huis had. Ik keek naar links en vloekte hardop. Ik denk dat Dylan het zelfs moet gehoord hebben. Maar als ik voel dat ik kan winnen, kan ik precies iets meer. Ik kon zelf ook nog een keer versnellen én jumpen. Zo heb ik hem toch kunnen afhouden.”