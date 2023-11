donderdag 9 november 2023 om 10:48

Britt Knaven (23) volgt voorbeeld van jongere zus Senne en stopt met wielrennen

Britt Knaven heeft, in navolging van haar jongere zus Senne, besloten om te stoppen met wielrennen. “Ik begon me dit jaar te realiseren dat een wielercarrière niet iets is wat ik op dit moment nodig heb ik mijn leven”, laat de dochter van oud-wielrenners Servais Knaven en Natascha den Ouden weten via Instagram.

De nog maar 23-jarige Britt Knaven begon haar wielercarrière in 2020 bij NXTG Racing Team, tegenwoordig AG Insurance-Soudal Quick-Step, maar houdt het na vier seizoenen dus voor bekeken als wielrenster. “Ik was eigenlijk niet van plan om hier iets over te posten, maar ik kreeg veel vragen en dus kan ik het net zo goed hier uitleggen. Ik heb besloten om afscheid te nemen van AG Insurance-Soudal Quick-Step en het wielrennen in het algemeen.”

“Ik begon me dit jaar te realiseren dat een wielercarrière niet iets is wat ik op dit moment nodig heb ik mijn leven. Het heeft me door de jaren heen veel vreugde en blijdschap gegeven, maar ik had dit jaar het gevoel dat ik niet mezelf was. Ik voel me niet meer volledig verbonden met de wielersport. Het werd dan ook tijd om na te denken wat ik nu écht wil in het leven.”

“Ik hou nog steeds van fietsen en dat zal ik ook blijven doen, alleen niet meer op profniveau. Het was geen eenvoudige beslissing om te nemen, maar ik ben blij dat ik de knoop heb doorgehakt. Ik heb veel niet-fietsgerelateerde dingen om naar uit te kijken. Ik ben mijn vrienden, familie en de ploeg erg dankbaar voor de jarenlange steun. Nu is het tijd om van iets anders te genieten”, besluit Knaven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Britt Knaven (@brittknaven)

Britt Knaven – die de Belgische nationaliteit heeft – wist in haar korte wielercarrière geen overwinningen te boeken. Ze veroverde een jaar geleden wel brons op het BK tijdrijden bij de profs, na Lotte Kopecky en de momenteel geschorste Shari Bossuyt. Dit jaar was ze nog vijfde op het BK tegen de klok, zevende in de Antwerp Port Epic en tweede in de nationale tijdritkoers Memorial Igor Decraene.

Britt en Senne Knaven zijn inmiddels dus gestopt met wielrennen, maar de jongere zussen Mirre (19) en Fee (16) koersen nog wel binnen de structuur van AG Insurance-Soudal Quick-Step, waar hun ouders de leiding hebben. Opvallend: Bodi del Grosso, de partner van Britt Knaven, kondigde vandaag ook zijn afscheid aan van de wielersport.