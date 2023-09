vrijdag 1 september 2023 om 12:52

Senne Knaven (20) stopt met wielrennen: “Liefde voor de sport ben ik kwijt”

Senne Knaven heeft op 20-jarige leeftijd een punt achter haar wielercarrière gezet. De dochter van oud-wielrenners Servais Knaven en Natascha den Ouden raakte begin dit jaar betrokken bij een zwaar trainingsongeluk, wat haar blik op de wielersport drastisch veranderd heeft. “Fietsen maakt mij niet meer blij”, schrijft ze op sociale media.

“Ik vind het heel spannend en verdrietig om te melden dat ik ga stoppen met wielrennen op professioneel niveau”, aldus Knaven, die de laatste jaren deel uitmaakte van de opleidingsploeg van AG Insurance-Soudal Quick-Step. Het zware ongeluk dat ze dit voorjaar had, heeft grote impact gehad. Ze moest met een traumahelikopter afgevoerd worden, waarna duidelijk werd dat ze een zware hersenschudding en gebroken rib had opgelopen.

“Sinds mijn ongeluk heb ik mij gerealiseerd dat er veel meer in het leven is en meer is om voor te leven. Ik begon na te denken wat ik wilde en besefte dat wielrennen op dit niveau niet is wat ik wil, op dit moment. Ik ben de liefde voor de sport kwijt en dat is heel verdrietig”, verklaart Knaven.

“Ik heb het gevoel dat ik niet het maximale uit mijn leven kan halen op de fiets. Het maakt mij niet meer blij, en dat is een van de belangrijkste dingen in het leven”, gaat ze verder.

“Het is een beetje spannend, maar ik kijk uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Ik heb geweldige mensen ontmoet en mooie vriendschappen gemaakt. Daar ben ik heel dankbaar voor, maar het is nu tijd om afscheid te nemen van de professionele wielerwereld.”

De carrière van Knaven is dus geëindigd in de Tour de Normandie in maart van dit jaar. Na haar zware ongeluk is ze namelijk niet meer in actie gekomen. Haar zussen Britt (23), Mirre (19) en Fee (16) koersen nog wel binnen de structuur van AG Insurance-Soudal Quick-Step, waar hun ouders de leiding hebben.