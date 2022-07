Bouwman vervangt geblesseerde Kruijswijk in aankomende Vuelta a España

Koen Bouwman zal over een maand tóch aan de start verschijnen van de Vuelta a España. De bergkoning van de voorbije Giro d’Italia maakte aanvankelijk geen deel uit van de (beoogde) selectie, maar zal als vervanger van de geblesseerde Steven Kruijswijk alsnog de laatste grote ronde van het seizoen betwisten.

Bouwman lag aanvankelijk met Edoardo Affini in de weegschaal voor de aankomende Vuelta. “Ik zal in principe niet aan de start staan. Ik ben de laatste renner die is afgevallen. Het ging nog tussen mij en Edoardo Affini. Ze hebben bij de ploeg voor Edoardo gekozen omdat er best wel wat vlakke ritten tussen zitten. Ik zal dus een iets ander programma rijden”, was ruim een week geleden nog het verhaal in het tv-programma De Avondetappe.

De 28-jarige Bouwman mag nu echter toch – als vervanger van Kruijswijk – opdraven in de Ronde van Spanje. Kruijswijk zou dit jaar de Tour de France en Vuelta a España combineren, maar de ervaren klimmer viel in de vijftiende Touretappe naar Carcassonne en liep daarbij een sleutelbeenbreuk, een ontwrichte schouder en een gebroken schouderblad op. De onfortuinlijke Kruijswijk verwacht niet dat hij dit seizoen nog in actie zal komen.

Zijn vervanger Bouwman is inmiddels weer volop aan het trainen, nadat hij in juni bij een val tijdens een mountainbiketocht zijn arm brak. “Het gaat inmiddels weer de goede kant op. Ik heb vandaag voor het eerst weer zonder brace gereden”, klonk het een week geleden.