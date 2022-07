Koen Bouwman niet in Vuelta a España: “Ze hebben voor Affini gekozen”

Koen Bouwman, die in de voorbije Giro d’Italia twee etappes wist te winnen en als eerste Nederlander de bergtrui veroverde, zal in augustus niet aan de start verschijnen van de Vuelta a España. Zijn ploeg Jumbo-Visma geeft de voorkeur aan Edoardo Affini.

Bouwman was maandag, samen met zijn ploegmaats Sam Oomen en Mike Teunissen, te gast in het tv-programma De Avondetappe. De drie renners van Jumbo-Visma verblijven momenteel in het Franse Tignes voor een hoogtestage. Bouwman bereidt zich in Tignes niet voor op de Vuelta a España: de 28-jarige klimmer maakt geen deel uit van de (beoogde) selectie en zal dus geen Vuelta-start in eigen land meemaken.

“Ik zal in principe niet aan de start staan. Ik ben de laatste renner die is afgevallen. Het ging nog tussen mij en Edoardo Affini. Ze hebben bij de ploeg voor Edoardo gekozen omdat er best wel wat vlakke ritten tussen zitten. Ik zal dus een iets ander programma rijden”, aldus Bouwman.

De revelatie van de voorbije Giro is inmiddels weer volop aan het trainen, nadat hij in juni bij een val tijdens een mountainbiketocht zijn arm brak. “Het gaat inmiddels weer de goede kant op. Ik heb vandaag voor het eerst weer zonder brace gereden”, klinkt het nu.