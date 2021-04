Bouhanni verdedigt zich nog eens: “Ik ben geen misdadiger”

Nacer Bouhanni is nog eens teruggekomen op zijn veelbesproken sprint tijdens Cholet-Pays de la Loire. Daarbij week de Franse sprinter van zijn lijn en duwde hij Jake Stewart tegen de hekken. In een bericht op social media bevestigde hij nog eens dat zijn actie allesbehalve opzettelijk was.

Bouhanni richtte zijn schrijven aan wielerjournalist Patrick Chassé, door wie hij zich op de Franse televisie aangevallen voelde. “Duizend watt zegt je waarschijnlijk niets. Zoals je zelf zei, je bent geen sprintspecialist, dus waarom val je me zo aan? Iedereen houdt zich bezig met zijn eigen werk. Ik zou jouw werkwijze nooit bekritiseren als ik er niets van wist, dus ik raad je aan voortaan specialisten aan het woord te laten.”

Verderop in zijn tekst ging de Franse renner van Arkéa-Samsic in op zijn manier van sprinten. “Je mag zeggen dat ik een sprinter ben die risico’s neemt, die niet zijn plaats wil afstaan, die agressief is, die alles doet om te winnen, wat je maar wil. Maar dat ik me opzettelijk in de dranghekken smijt om een wielerkoers te winnen, is absolute waanzin. Dat ik opzettelijk het leven van mezelf en mijn tegenstander op het spel zet, is nonsens.”

‘Ik ben geen misdadiger’

“Ik ben geen misdadiger, maar een sportman die een paar maanden geleden vader is geworden. Geloof dus maar dat ik alleen al voor mijn kind nooit zulke risico’s zou nemen. Ik wilde slechts de koers winnen en helaas liep het slecht af. Maar in het malheur, was er ook een meevaller want een drama was voorkomen! Toen ik werd ingehaald door Jake Stewart voorkwam ik met een reflex een valpartij, en wonderlijk genoeg kwam niemand ten val in de sprint”, aldus Bouhanni.

Ook schreef hij over Jake Stewart. “Hij is jong en ik hoop dat hij nog heel lang veel sprints gaat rijden. Als hij echt zijn leven aan zich voorbij zag gaan zoals hij zei in een interview, adviseer ik hem om met sprinten te stoppen. Iedereen weet dat er jammer genoeg risico’s aan kleven. Het is geen wereld van troetelbeertjes. En ik herhaal nog een laatste keer dat ik nooit met opzet een valpartij wilde veroorzaken. Ik wil ons echt niet in gevaar brengen.”

UCI onderzoekt de zaak

Bouhanni kwam zondag in Cholet-Pays de la Loire als derde over de streep, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt vanwege een gevaarlijke manoeuvre in de eindsprint. Hij week daarin van zijn lijn en duwde Jake Stewart tegen de hekken. De Franse spurter kreeg daarop veel kritiek en de UCI stelde een onderzoek in naar zijn actie. Hoewel Stewart wonderlijk genoeg overeind bleef, was het incident niet zonder fysieke gevolgen. De jonge Brit van Groupama-FDJ liep namelijk een breuk in zijn hand op en moest daardoor de volgende klassiekers missen.

Afgelopen week trok Bouhanni al het boetekleed aan voor zijn gedrag in de sprint. Via zijn ploeg Arkéa-Samsic liet hij weten: “Ik wil tegen Jake Stewart zeggen dat het mij spijt. Ik zag Elia Viviani aanzetten en wilde zijn wiel volgen. Het is mijn fout om van lijn te veranderen. Ik zag Jake Stewart op dat moment niet. Toen we met elkaar in contact kwamen, merkte ik dat ik uit balans raakte. Ik heb daar zo goed mogelijk geprobeerd om niet te vallen. Ik wilde graag de slipstream van Viviani volgen, omdat de wind van rechts kwam. Maar mijn actie was zeker niet opzettelijk.”

