Voorjaar Jake Stewart klaar: gebroken hand na duw van Bouhanni

Jake Stewart mist de komende voorjaarskoersen. De Britse sprinter van Groupama-FDJ heeft bij het sprintincident met Nacer Bouhanni in Cholet-Pays de la Loire namelijk een breuk in zijn hand opgelopen. Stewart ontbreekt daardoor in de Ronde van Vlaanderen.

Groupama-FDJ meldt dat de 21-jarige coureur, begin dit seizoen nog tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, ongeveer drie weken langs de kant staat met zijn blessure. Die blessure is ontstaan doordat Stewart door Bouhanni tegen de hekken werd geduwd in de massasprint van de GP Cholet. De Britse revelatie bleef wonderwel overeind, maar had toch schade aan zijn hand.

Nader onderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat Stewart een breuk had opgelopen in zijn linkerhand. “Ik ben teleurgesteld dat ik niet in de komende klassiekers kan starten, vooral omdat ik heel goede benen heb”, reageert hij zelf. “Het was niet mijn fout, maar dat is ook onderdeel van de sport. Ik kan blij zijn met mijn conditie, dus ik neem de tijd om te herstellen en hoop net zo sterk terug te komen.”

Het incident tussen Stewart en Bouhanni krijgt nog een flink staartje. De UCI heeft een onderzoek geopend naar de gedragingen van de Franse sprinter. Mogelijk wordt hij door de disciplinaire commissie van de wielerunie geschorst. Bouhanni heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, maar zei ook dat hij het niet met opzet deed.

