Baansprinter Roy van den Berg vertrekt bij BEAT Cycling Club maandag 18 mei 2020 om 14:00

Roy van den Berg en BEAT Cycling Club beëindigen hun samenwerking. De baansprinter gaat zich komend jaar volledig focussen op de Olympische Spelen en een combinatie als starter van de BEAT-baanploeg is daarin niet goed inpasbaar.

Van den Berg voegde zich in 2017 bij BEAT Cycling Club, waar hij met Matthijs Büchli en Theo Bos de baanploeg ging vormen. De voormalige BMX’er werkte zich sindsdien op tot een vaste waarde in het nationale team met wereldtitels in Pruszków en Berlijn als hoogtepunten.

Dat hij ontzettend veel aan BEAT te danken heeft, vertelt Van den Berg over de samenwerking. “In 2017 ben ik in de ploeg gekomen en heb ik mij door het wedstrijdprogramma van BEAT super kunnen ontwikkelen als starter. We hebben in de afgelopen jaren prachtige resultaten geboekt. Ik ben BEAT dankbaar voor alles wat ze voor mij hebben betekend.”

Olympische Spelen

In 2021 hoopt hij als starter van de nationale selectie uit te komen op de Olympische Spelen van Tokio, naast Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Net als Nils van ’t Hoenderdaal, Theo Bos en Sam Ligtlee strijdt hij om het felbegeerde plekje. “Ik hoop dat het niveau knetterhoog komt, want dat is alleen maar goed voor ons land”, vertelde hij eerder aan WielerFlits.