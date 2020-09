Nederland definitief niet naar EK baan in Bulgarije, België voorlopig wel donderdag 17 september 2020 om 08:52

De KNWU heeft een knoop doorgehakt: de Nederlandse baanselectie gaat in november niet naar Bulgarije voor het EK baanwielrennen in Plovdiv. WielerFlits wist eerder al te melden dat de KNWU ernstig twijfelde over deelname aan het evenement. België gaat vooralsnog wel naar het EK.

“Met code oranje zullen we niet afreizen, daarom hopen we – misschien wel tegen beter weten in – op positieve veranderingen of in het beste geval een andere locatie”, zei Adriaan Helmantel (bondscoach van de duurploeg) begin september. Aan die opvatting is dus weinig veranderd.

De Nederlandse sprinters en de duurrenners blijven daarom thuis. De KNWU vindt het gezien de huidige coronacrisis niet veilig om haar renners naar een land te sturen dat door de Nederlandse overheid onder ‘code oranje’ is aangemerkt.

Belgische baanploeg gaat voorlopig wel

Belgian Cycling is voorlopig van plan om wel af te reizen naar Bulgarije voor het EK baanwielrennen, laat de wielerbond aan WielerFlits weten. De bond neemt naar dergelijke kampioenschappen altijd een eigen arts mee en volgt de richtlijnen van de overheid wat betreft het reizen naar risicogebieden. Dat Bulgarije voor België een ‘oranje zone’ is (in Nederland en België hebben de risicokleuren een andere betekenis, red.) is voor Belgian Cycling geen reden om niet te gaan.

Het EK baan is van 11-15 november in Plovdiv, Bulgarije. Vorig jaar was de Europese titelstrijd nog in Apeldoorn.