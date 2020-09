Nations Cup-baanwielrennen naar Groot-Brittannië, China en Colombia vrijdag 25 september 2020 om 18:51

Het is bekend op welke plekken de eerste editie van de nieuwe Nations Cup-baanwielrennen 2021 verreden wordt. De UCI heeft drie verschillende steden op drie verschillende continenten aangewezen.

Het circus van de Track Cycling Nations Cup begint van 22-25 april in Europa, namelijk in Newport (Groot-Brittannië) en trekt van 13-16 mei naar Azië. Daar is de organisatie in handen van het Chinese Hong Kong. De derde en laatste ronde is in Zuid-Amerika, waar het Colombiaanse Cali de beste baanwielrenners ter wereld ontvangt van 3-6 juni.

De Nations Cup, dat onderdeel is van de in maart gepresenteerde baanhervormingen, kan gezien worden als de vervanger van de huidige Wereldbeker baanwielrennen. Hierbij zijn punten te verdienen voor de belangrijke kampioenschappen.