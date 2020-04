Theo Bos (36) gaat zich omscholen voor laatste kans op Tokio: “Compleet anders trainen”

Theo Bos heeft de Olympische Spelen van 2021 nog lang niet uit zijn hoofd gezet. De inmiddels 36-jarige sprinter moet zich daarvoor wel omscholen, want hij focust vanaf nu op de rol als startrenner in de teamsprint. “Dat is het enige wat ik nog kan rijden. De Sprint- en de Keirin-plekken zijn al vergeven voor de Spelen”, zegt hij tegen WielerFlits.

Op het afgelopen WK baanwielrennen reed Bos nog de Keirin en de Kilometer-tijdrit, maar zonder succes. Daarna werd vanwege het coronavirus een streep gezet door zijn wereldrecordpoging op de Kilometer, die eind april gepland stond in Bolivia.

Het volgende piekmoment in de agenda van Bos was de testdag, waarop de starter van de olympische teamsprint bepaald zou worden. Roy van den Berg lag daarvoor (na zijn deelname aan het WK) in pole position, maar de KNWU had die positie nog niet bevestigd. Nils van ’t Hoenderdaal, Sam Ligtlee en Theo Bos wilden ook een gooi doen naar die plek, maar de bike-off is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Niveau Roy van den Berg benaderen

“Ik had nog één doel op korte termijn, dat was die testdag op 26 juni. Daar wilde ik goed voor de dag komen en het Roy moeilijk maken. De kans was klein dat ik het zou halen, maar ik ging er wel vol voor. Dat wordt dus vooruitgeschoven met een jaar”, aldus Bos, die uitkomt voor BEAT Cycling Club. “Misschien doen ze dat volgend jaar weer een maand voor de Spelen. Daar zal ik mij op richten.”

Bos probeert het uitstel van de Olympische Spelen in zijn voordeel om te buigen. “In principe komt het voor mij niet ongunstig uit dat het langer duurt. Ik kan mij er nu beter op voorbereiden. Ik moet namelijk compleet anders trainen. Ik ga het zeker proberen, maar ik heb werkelijk geen idee hoe het uit gaat pakken. Ik kan goed starten en denk dat ik in de buurt kan komen van Roy.”

Vooral wat betreft kracht zal Bos zich moeten verbeteren. “Op de Sprint en de Keirin zal ik mij niet richten, want als je voor de start van de teamsprint wil gaan, moet je alleen daar op focussen. Dat kan je niet combineren met andere onderdelen”, vertelt hij.

Lees vanaf zaterdag een uitgebreid interview met Theo Bos op WielerFlits, waarin hij spreekt over zijn huidige situatie in coronatijden, het selectiebeleid van de KNWU en zijn eerdere ervaringen met Japan.