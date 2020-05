‘BORA-hansgrohe heeft interesse in Miguel Ángel López’ donderdag 28 mei 2020 om 17:09

Miguel Ángel López koerst nu nog voor Astana, maar volgens L’Equipe heeft BORA-hansgrohe interesse in de Colombiaanse klimmer. De 26-jarige López begon zijn profcarrière vijf jaar geleden in dienst van de Kazachse WorldTour-formatie.

Het is geen geheim dat Astana kampt met financiële problemen. Zo had de ploeg begin dit jaar nog moeite met het op tijd betalen van de salarissen. Het gevolg: renners en stafleden moesten lang wachten op hun salarissen van januari en februari, wat naar verluidt leidde tot de nodige onrust.

De ploeg besloot begin april ook nog eens om renners en personeel de komende periode minder salaris uit te betalen, als reactie op de coronacrisis en het schrappen van wielerwedstrijden. López zou volgens L’Equipe graag meer financiële zekerheid willen en dus kiezen voor een nieuw avontuur.

De gevleugelde klimmer was de voorbije jaren zeer succesvol in het tenue van Astana. Zo won hij in 2016 de Ronde van Zwitserland en wist hij twee jaar later podiumplaatsen te versieren in de Giro d’Italia en Vuelta a España. Verder won hij de Ronde van Catalonië, de Tour Colombia 2.1 en dit jaar nog een bergrit in de Volta ao Algarve.