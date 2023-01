Bondscoach Vanthourenhout vlak voor WK: “Wil geen spanningen en bedenkelijke gezichten”

Het BK veldrijden heeft, drie weken voor het WK in Hoogerheide, voor spanning gezorgd binnen twee kopstukken van de Belgische ploeg. Laurens Sweeck werd in Lokeren gehinderd door het team van Michael Vanthourenhout en daags nadien deed zich opnieuw een incident voor in Otegem tussen beiden. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nu ook gereageerd bij Het Laatste Nieuws.

Sven Vanthourenhout hoopte dat de situatie na het incident op het BK ging liggen, maar er kwam in Otegem alleen maar meer olie op het vuur. De bondscoach is weliswaar de neef van de regerend Belgisch en Europees kampioen, maar hij staat neutraal in deze kwestie. “Ik laat dit niet zomaar passeren”, kondigt hij aan in de krant.

‘Ik verwacht niet dat ze dikke vrienden worden’

“Iedereen die me kent, weet dat wanneer we op donderdag in het WK-hotel arriveren, ik geen spanningen en bedenkelijke gezichten wil. Ik wil dat iedereen klaar is om op zondag het WK te rijden. En daar zullen geen drie dagen aan voorafgaan waarin de een voor de ander op zijn woorden moet passen”, aldus de bondscoach. “Het wordt nu tijd dat beide renners zich kunnen vinden in de situatie zoals ze is. Ze moeten verder, op een volwassen en sportieve manier.”

De keuzeheer zegt dat hij geen schuldige wil aanwijzen tussen kamp-Sweeck of kamp-Vanthourenhout. “Ik ga naar hun beider verhaal luisteren, hoe ze daar echt op terug kijken. Dan is de kous ook af. Ik verwacht niet dat ze dikke vrienden worden”, zegt hij. Dat Sweeck afgelopen jaar is vertrokken bij Pauwels Sauzen-Bingoal, speelt ook mee volgens Sven. “Laurens was niet gelukkig in die ploeg. Ik denk wel dat de duels van Laurens en Michael altijd correct en sportief zijn geweest. Dat Michael als nieuwe Belgische kampioen uit dat kamp komt, heeft niet geholpen.”

Wout van Aert

Op het WK in Hoogerheide zal er met Wout van Aert een absolute kopman mee zijn namens de Belgische ploeg. Vanthourenhout heeft als bondscoach ook daarmee te dealen. “Hij schuift straks mee aan de tafel. Die zit in de focus om wereldkampioen te worden. Die kan haantjesgedrag aan tafel missen als kiespijn”, kijkt hij vooruit.

