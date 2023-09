woensdag 13 september 2023 om 18:49

Bondscoach Vanthourenhout roept EK-vervanger op voor Nathan Van Hooydonck

Nathan Van Hooydonck is momenteel nog altijd herstellende van zijn onwelwording en auto-ongeluk, waardoor bondscoach Sven Vanthourenhout een vervanger heeft aangewezen voor zijn plek in de EK-selectie. Florian Vermeersch (Lotto Dstny) mag zich melden in Drenthe.

“Spoedig herstel gewenst, Nathan! De hele Belgische ploeg wenst jou en je familie het allerbeste”, schrijft Belgian Cycling op sociale media. Van Hooydonck ligt nog altijd in het ziekenhuis nadat hij dinsdag onwel werd in de auto en vervolgens een auto-ongeluk veroorzaakte in Kalmthout. Even werd hij in kunstmatige coma gehouden, maar daar is de Belg inmiddels uit wakker.

In de wegwedstrijd van het EK wielrennen, dat volgende week gehouden wordt rondom de VAM-berg in Drenthe, zou Van Hooydonck aan de zijde van kopman Wout van Aert rijden. Jasper De Buyst, Tim Declercq, Arnaud De Lie, Yves Lampaert, Jasper Stuyven en Edward Theuns maken de selectie compleet.

Following his accident yesterday Nathan Van Hooydonck will be replaced by @FlorianVermeers for the Men's Elite Road Race at the UEC European Road Championships in Drenthe 🇳🇱

Recover well, Nathan! The whole Belgian Cycling Team wishes you & your family the best 💙#EuroRoad23 pic.twitter.com/8jYz2cAHBy

