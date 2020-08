Bondscoach Moerenhout hoopt nog op WK: “Maar wie wil nu nog zijn nek uitsteken?”

Donderdag maakte de UCI bekend dat op last van de Zwitserse overheid, een WK in Aigle en Martigny dit jaar niet kan doorgaan. De mondiale wielerbond streeft ernaar om nu binnen twee weken een alternatief te presenteren. “Ik hoop het heel erg”, onderstreept bondscoach Koos Moerenhout in gesprek met WielerFlits.

De keuzeheer van de Nederlandse mannen is teleurgesteld over het niet doorgaan van het WK in Zwitserland. “Absoluut”, stelt hij. “Ik ben er begin juli geweest en heb daar alles goed in kaart kunnen brengen. Het was een fantastisch parcours geweest voor deze lichting klimmers die we hebben. Dat geldt voor zowel de mannen als de vrouwen. Het was zonder meer een mooi parcours voor de wegwedstrijd met zeven keer die Petite Forclaz, daar waren de besten zeker komen bovendrijven. Maar ook voor de tijdrit en de mixed relay was er een mooie route uitgestippeld. De tijdrit was relatief vlak en eentje voor de powerhouses, de echte tijdritspecialisten. Het is absoluut zonde dat dit niet kan doorgaan.”

Moerenhout had nochtans goede hoop op doorgang, maar de laatste week voelde hij de bui al hangen door de geruchten die de ronde deden. ‘Een trieste conclusie’, voegt hij er nog aan toe. Dat terwijl-ie al een blauwdruk van de selectie op papier had staan. “Uiteindelijk hebben we tot op heden amper wedstrijden gezien. De renners hadden nog enigszins de kans moeten hebben om zich te tonen de komende weken. Wat dat betreft stond er zeker nog geen vaste selectie, behoudens dat Tom Dumoulin en Bauke Mollema de speerpunten zouden zijn. Andere tactieken had ik zeker nog niet uitgesloten, omdat je ook niet wist hoe iedereen uit de startblokken ging komen post-corona-break. Dat wilde ik nog afwachten.”

WK op ander parcours

De UCI is achter de schermen hard bezig om een alternatief te vinden op het gecancelde WK in Zwitserland. Het is daarbij de bedoeling dat het parcours – zoals beoogd – op een bergachtig en anders heuvelachtig terrein plaatsvindt. In dat laatste geval zou het kunnen zijn dat Mathieu van der Poel toch weer in beeld komt voor een selectie.

“Tot 1 september moeten we even in spanning blijven”, stelt Moerenhout. “Met meer dan gemiddelde interesse kijk ik daarnaar uit, op welk parcours het WK dan gaat zijn. Ze hebben het nu over een vergelijkbaar parcours als Martigny. Dan zou het niet veel gevolgen hebben voor mijn selectie. Maar het scheelt nogal als het net even een stukje minder zwaar is of net zo zwaar.”

Maar lukt vinden van dat alternatief, binnen nu en 17 dagen? “Ik hoop het. Ik kan me goed voorstellen dat de UCI er alles aan gelegen is om in ieder geval een WK te organiseren. Maar als je kijkt naar de huidige situatie rondom het coronavirus met toch wat oplevingen op diverse plaatsen, wedstrijden die links en rechts zelfs nu nog omvallen. Dan is het wel de vraag welke organisatie in welk land z’n nek uitsteekt om zo’n groot evenement te gaan houden. Met het risico dat je het twee weken later weer moet afgelasten. Dat is een serieuze uitdaging. Maar als het überhaupt plaatsvindt, zal het wel achter gesloten deuren zijn. Ik denk dat zoiets de enige manier is om het te laten doorgaan. Ik hoop het heel erg.”

Op dit moment zou de UCI in Italië opties aan het onderzoeken zijn. “Het zou echt zonde zijn als we het WK niet kunnen rijden. Het is al vervelend genoeg dat het nu al niet doorgaat in Aigle en Martigny”, vindt de bondscoach, die afwacht wat er gaat gebeuren.

“Maar ik hoop absoluut dat ze een manier vinden waarop ze het WK kunnen houden. Het zou bizar zijn als het niet kan plaatsvinden, maar anderzijds – gezien corona – is het ook bizar als het wél doorgaat. Het is dubbel. Je leest in de media ook heel tegenstrijdige berichten van bepalende mensen uit Italië. De een zegt dat ze het WK er zeker niet houden en vervolgens komen er plots vier voorstellen uit dat land. Koffiedikkijken is troef, momenteel.”

Dumoulin en Mollema nog steeds kopman straks? - foto: Cor Vos Bauke Mollema is goed op dreef - foto: Cor Vos

Luik-Bastenaken-Luik als WK? “Vergezocht”

Een ander alternatief dat de UCI volgens Italiaanse berichtgeving op dit moment onderzoekt, is dat men het WK organiseert tijdens Luik-Bastenaken-Luik op zondag 4 oktober. Moerenhout heeft de geruchten ook tot zich genomen, vertelt hij. “Nood breekt wet. In die situatie leven we nu. Maar het is vergezocht, denk ik. Je kunt er alle kanten mee op. Alleen zou ik het doodzonde vinden als de WK-formule daarmee op de schop gaat, als het geen landenevenement zou zijn. Dan spreek ik niet voor eigen parochie omdat ik nu toevallig voor de KNWU werk. Maar als renner vond ik het altijd heel bijzonder om voor je land uit te komen op een WK. Het zou alleen heel erg zonde zijn als dat nu niet het geval is.”

“Maar nogmaals: nood breekt wet”, vindt de bondscoach. “Als dit de manier is, zou het een oplossing kunnen zijn. Al kan ik me niet voorstellen dat ze Luik-Bastenaken-Luik als WK dan afwerken met landenteams. Áls dat scenario doorgaat, zal dat met merkenteams zijn”, verwacht hij.

Bovendien krijg je volgens Moerenhout dan ook een ander WK dan wanneer het in Zwitserland was geweest. Op het oog was dat namelijk veel zwaarder, meent hij. “Het parcours in Zwitserland is niet vergelijkbaar met dat van Luik. De Petite Forclaz is zeven keer vier kilometer klimmen aan 10% gemiddelde stijging. Dat is écht lastig. Daarmee wil ik niet zeggen dat Luik geen moeilijke wedstrijd is, maar het is wel een ander type wedstrijd.”