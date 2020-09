Bondscoach Koos Moerenhout: “Imola verschilt wel degelijk met wat ik in Zwitserland zag”

Niet de VAM-berg of La Planches des Belles Filles, maar het autocircuit van Imola herbergt aan het eind van deze maand de wereldkampioenschappen wielrennen. Bondscoach Koos Moerenhout reageert bij WielerFlits voor het eerst op de nieuwe locatie.

De keuzeheer had het parcours in Zwitserland – waar het WK normaliter was geweest – goed verkend en ziet verschillen. “Ik had het idee dat het naar Frankrijk zou gaan, omdat ik dacht dat zij betere papieren hadden. Met La Planches des Belles Filles had je een gelijkwaardig parcours met Zwitserland kunnen maken. Wat dat betreft was het een kleine verrassing dat het Imola werd. In die omgeving liggen zeker klimmetjes, maar Imola zelf is vlak. Ze hebben alleen wel een mooi parcours kunnen uittekenen, dus ik ben benieuwd!”

Moerenhout is voornemens om na dit weekend Imola te bezoeken voor een verkenning. Helemaal onbekend met het autocircuit en de omgeving aldaar, is hij niet. “Een aantal dagen geleden hebben we hier in de Giro d’Italia U23 (waar Moerenhout op dit moment is met zijn merkteam Hagens Berman Axeon, red.) blijkbaar een van de klimmetjes gereden die ook in het parcours zit van het WK. Wel in tegengestelde richting, moet ik daarbij vertellen. De regio is bij mij dus enigszins bekend en daarom weet ik dat het pittig is”, voorspelt hij.

“In die bewuste derde etappe kwamen toen drie klimmetjes kort na elkaar en dat maakte het toen wel eventjes héél zwaar”, gaat Moerenhout verder over het WK-klimmetje waar hij al overheen is gereden. “Die etappe kreeg daarna alleen een vlak vervolg en daardoor werd het uiteindelijk een ander verhaal. Alleen die zone was wel pittig, al was het wel maar een kwestie van een paar kilometer. Het ligt er maar net aan welke wegen ze wel of niet nemen. Ik zal dus eerst een goede verkenning moeten doen om te bepalen hoe zwaar het exact is.”

Verschil tussen Italië en Zwitserland

De verplichte verhuizing naar Italië heeft er ook voor gezorgd dat we straks een andere koers krijgen. “Men spreekt van 5000 hoogtemeters. Dat is wel veel. Op dit moment vind ik het moeilijk om te bepalen hoe dat eruitziet. Maar ik verwacht wel een groot verschil qua parcours als je dat vergelijkt met wat ze in Zwitserland hadden uitgetekend. De klim aldaar – de Petite Forclaz – daar verwacht ik van dat die zwaarder is dan de hellingen rond Imola. Die klim was ook wat langer, zo’n vier kilometer aan iets meer dan 10% gemiddelde stijging. Die hadden we zeven keer voor de kiezen gehad, met een hele lange vlakke aanloop ervoor.”

“Nu zit je meteen op het WK-rondje en krijg je iedere keer de herhaling van die klimmetjes. Uiteindelijk zal de wedstrijd juist door de herhaling lastig kunnen zijn. En dat is wel degelijk een verschil met wat je in Zwitserland had gezien. Daar had je bij wijze van spreken 120 vlakke kilometers waarin je niet heel veel hoeft te lijden. Of je krijgt vanaf de start continu die spanning op je benen, zoals nu. Daarom verwacht ik in Imola meer een slijtageslag. Als je ook hier een lange, vlakke aanloop had en daarna pas de lokale rondjes, dan was het veel makkelijker geweest. Maar nogmaals: ik ben heel benieuwd hoe het er exact bij ligt.”

Selectie Nederland

Met de blessures van Steven Kruijswijk en Wout Poels, lijkt het voor de hand liggend dat – naast beoogde kopmannen Tom Dumoulin en Bauke Mollema – ook Dylan van Baarle, Robert Gesink en Wilco Kelderman een uitnodiging van Moerenhout kunnen verwachten. Zelf houdt de bondscoach een slag om de arm. “Niemand is op dit moment zeker. Maar dat zijn wel de namen waar ik rekening mee houd. Laat me eerst even het parcours zien, voordat ik hier concrete uitspraken over doe. Maar het zullen in ieder geval mannen moeten zijn die beschikken over klimbenen. Je hebt alleen ook met de Tour de France te maken. Hoe komt iedereen daaruit? Ze hebben daar op dit moment nog een hele calvarietocht te gaan.”

Het coronavirus hangt ook nog altijd even zo gevaarlijk in de lucht. Renners die de Tour uitrijden, moeten nog van Parijs naar Italië reizen. “Op dit moment houd ik geen rekening met extra restricties”, stelt Moerenhout. “Maar met het coronavirus kan dat om de paar dagen veranderen. Dat weet je uiteindelijk pas zeker als de datum dichtbij is. Maar ik verwacht het niet, hoor. Anders zouden ze het WK daar in Imola ongetwijfeld niet houden. Wat ik ervan hoor is dat de situatie daar vrij goed is. Maar uiteindelijk hebben de regeringen daar het laatste woord over. Renners zullen zich moeten laten testen, zo veel is duidelijk.”

Op dit moment gelden er in Italië geen restricties voor mensen die reizen vanuit Frankrijk en Nederland. De quarantaine-regels gelden in Italië bovendien in mindere mate voor professionele atleten. De Italiaanse renners die terugkeerden uit de Sibiu Cycling Tour in Roemenië vorige maand, konden zonder problemen huiswaarts keren en weer vlotjes koersen. Verschillende Italianen kwamen een week daarna weer in actie tijdens Strade Bianche of Gran Trittico Lombardo. Daarnaast is het Stefano Bonaccini (president regio Emilia-Romagna) er politiek gezien alles aan gelegen om het WK gladjes te laten verlopen.