Blessure speelt weer op bij Eli Iserbyt: “Het zijn toch wel zorgen”

Interview

Eli Iserbyt heeft in de Wereldbeker Overijse opnieuw last gekregen van zijn blessures aan zijn linkerbeen en zijn rug. De leider van de Wereldbeker deed in de openingsfase nog mee in de top-3, maar na wat foutjes en een lekke band zakte hij weg naar de zevende plaats. “Het zijn toch wel zorgen”, vertelt hij in gesprek met WielerFlits.

“Ik vocht in de tweede helft van de cross terug met mezelf. Dan is het een moeilijke wedstrijd. Ik had in het begin niet echt last, alles ging goed. Maar ik moest een gaatje laten en reed net na de materiaalpost lek. Daarna was het beste er wel af en was de moraal een beetje weg”, aldus Iserbyt.

Dat zorgde ook voor fysieke mankementen. “Ik moest al forceren met die lekke band en ik moest meer lopen dan anders. Toen kwam het wel terug, dat gevoel en de mindere kracht in mijn linkerbeen”, gaat hij verder. “Dan sleurt je been mee… Maar goed, ik blijf positief en kon de eerste helft goed mee. Dat is goed om op te bouwen naar volgende week.”

Toch spreekt Iserbyt bij ons van zorgen over zijn linkerbeen. “Ik weet niet hoe snel het beter gaat gaan. Je verwacht altijd zo snel mogelijk, maar misschien moet ik mij twee, drie of vier weken de tijd geven. Je wil het beste van jezelf tonen. De Wereldbeker en de X2O Trofee kan ik nog winnen, de Superprestige wordt iets moeilijker. Het is zaak om schade te beperken.”

‘Een dag met twee kanten’

In het klassement van de Wereldbeker lukte dat. Hij heeft nu één punt voorsprong op Laurens Sweeck (185 om 184) in die stand. “Het is een dag met twee kanten. Ik ben blij dat ik de leiderstrui nog heb. Dit is een klassement dat nog niet verloren is, maar het was niet makkelijk vandaag”, aldus de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, die ploegmaat Michael Vanthourenhout zag winnen.

“Er zijn ergere dingen in het leven, maar sportief gezien is het niet tof. Het vergt veel mentaal. Alles komt dan bij elkaar. Maar ik krijg veel steun van de ploeg, de teammanager en mijn omgeving. Daar trek ik mij toch aan op. Je moet geduld hebben en dan kan ik floreren in betere tijden. Het kan nog slechter, dat weet ik, maar ik hoop wel dat het snel beter zal gaan”, vertelt Iserbyt.