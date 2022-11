Eli Iserbyt kan seizoen verderzetten na blessure “Kan het niet erger maken”

Eli Iserbyt zal vrijdag gewoon aan de start staan van de Jaarmarktcross in Niel. De Belgische veldrijder gaf op tijdens het EK in Namen na pijn in zijn linkerbeen. Nu is er een diagnose gesteld en weet Iserbyt dat hij zijn blessure structureel niet erger kan maken.

Ischialgie is de naam van de blessure van Iserbyt. Het is een zenuwwortelpijn die ontstaat in de onderrug. Die pijn voelt Iserbyt niet in zijn rug, maar in de vorm van zenuwpijnen in het linkerbeen. Het gaat dan over een slapend gevoel, pijn, krachtverlies en spiercontracties. “De overlast manifesteert zich al het hele veldritseizoen, maar stak tijdens het EK nadrukkelijker de kop op na een abrupte verkeerde beweging op de schuine kant.”

“Het goede nieuws: rust is bij deze blessure absoluut niet de beste optie, blijven sporten wel. Daarbij kan de blessure structureel niet slechter worden.” Goed nieuws voor Iserbyt dus, al zal hij wel moeten blijven investeren in oefeningen voor zijn rug. “Het komt er nu op aan nóg meer aandacht te besteden aan het probleem. Ik werkte er al hard aan: twee- tot driemaal per week ga ik langs bij mijn kinesitherapeut, ik besteed veel tijd aan rugoefeningen”, vertelt de West-Vlaming.