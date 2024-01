Niels Bastiaens • donderdag 18 januari 2024 om 15:28 donderdag 18 januari 2024 om 15:28

Benidorm wil vaste waarde in Wereldbeker worden: “Moeten hier een veldritcultuur creëren”

Interview Veldrijden aan de Costa Blanca: het bleek vorig seizoen al een gouden combinatie. Van alle Wereldbekers was die in het zonnige, Spaanse Benidorm misschien wel degene waar de renners achteraf het meest positief op terugkeken. En dus is de Spaanse manche ook dit weekend present, wederom met Mathieu van der Poel, Wout van Aert én Tom Pidcock.

“Die eerste editie heeft al onze verwachtingen overtroffen”, stelt communicatiemanager Fran Reyes van de organisatie ons. “In alle eerlijkheid planden we een event met maximaal zo’n 6.000 tot 8.000 toeschouwers. Maar ik moet zeggen: it boomed, op twee manieren. We hadden het best mogelijke startveld, met Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Maar ook het grote aantal toeschouwers was een deel van het succes. We gingen boven de 10.000 mensen, ik denk zelfs eerder 15.000. Het weer was excellent, het circuit lag er goed bij. Het was zo’n speciale dag, waar we met z’n allen alleen maar positief op kunnen terugkijken.”

Veldrittraditie

Nochtans leek de veldrittraditie in Spanje tot kort voorheen gaan liggen. In het Baskenland kenden we jarenlang de Wereldbeker in Igorre: een lastige cross in slecht bollende modder. Sinds die in 2011 op de schop ging, kwam er internationaal geen vervolgverhaal. “Maar toch merkte je direct dat de hele Spaanse cyclocrossscene ons event omarmde. En vergis je niet: die scene was al aan het groeien in de regio van Valencia. Daarvoor moet ik alle credits aan Felipe Orts (Spaans kampioen, red.) geven. Plots hadden we weer een competitieve renner in de regio: heel belangrijk om de interesse van de mensen te wekken.”

“Ik ken een organisator van een amateurcross die daarop besliste om nu zelf een UCI-event te creëren, speciaal omdat hij wist dat Felipe de punten nodig had voor een goede startpositie op het WK. Dat is maar een klein voorbeeld van hoe iedereen in de streek – dus ook de stad zelf, de regio, de provincie, noem maar op – op zijn eigen manier effort, knowhow en hard werk heeft bijgebracht om de power te herwinnen voor de cross in Spanje. Deze Wereldbeker in Benidorm was the icing on the cake, maar de cake was er wel al. Achter de schermen wordt er al langer aan de Spaanse cross gewerkt.”

Sporttoerisme

Al heeft Benidorm natuurlijk wel enkele interessante troeven. Veel ploegen plannen hun trainingsstage in deze periode van het jaar maar wat graag rond de WB-manche. “Een vriend van mij zegt altijd: het enige wat je moet doen om een wielerevent van wereldklasse te creëren in Alicante in deze tijd van het jaar, is een finishlijn leggen (lacht). Je zal altijd een goeie participatie hebben, omdat de ploegen hier twee weken back-to-back kunnen trainen. Dat de renners hier vorig jaar veel plezier hebben gehad, zal ook helpen. Wout van Aert zei dat zelfs er op zaterdag tijdens de verkenning al zo veel toeschouwers waren, dat het voelde alsof het een wedstrijd was.”

En dus willen ze in Benidorm een vaste waarde worden. “Daar heeft iedereen baat bij. De stad, provincie en regio backen dit event allemaal. Zij weten ook dat januari 2023 de beste maand ooit was qua toerisme in de regio. Alle hotels waren volgeboekt, en de hotels die vorig jaar niet open waren in deze periode, doen dat nu wél. We trekken hier de kaart van het sporttoerisme en dat is de factor die onze toekomst hier zal verzekeren. Het is oprecht onze bedoeling om hier een echte cultuur en globale interesse te creëren voor de cross. Niet alleen bij de toeristen, maar ook met de lokale, Spaanse bevolking.”