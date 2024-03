Nick Doup, Youri IJnsen • zaterdag 2 maart 2024 om 07:25 zaterdag 2 maart 2024 om 07:25

Ben Tulett leert in schaduw Jonas Vingegaard: “Eigen kansen met beide handen aangrijpen”

Interview Ben Tulett is een van de aanwinsten van Visma | Lease a Bike die een grote toekomst tegemoet gaat. De 22-jarige Brit uit Sevenoaks, die overkwam van INEOS Grenadiers, wil zich bij de Nederlandse ploeg verder ontwikkelen als ronderenner en zal in zijn eerste jaar redelijk vaak aan de zijde van Jonas Vingegaard koersen. “Hij is een rolmodel voor mij”, erkent Tulett in gesprek met WielerFlits.

Na een trainingskamp van drie weken op El Teide (Tenerife) begon Tulett eind februari in O Gran Camiño aan zijn seizoen bij Visma | Lease a Bike. Voor hem een uitgelezen kans om wedstrijdritme op te doen en Vingegaard naar drie ritzeges en de eindzege te loodsen. Maar Tuletts doelen liggen later in het jaar. Te beginnen met Strade Bianche op zaterdag, waar de geel-zwarte formatie met meerdere kanshebbers start – maar zonder absolute kopman.

Na twee maanden wil Tulett nog niet te veel verschillen aanwijzen tussen INEOS Grenadiers en zijn nieuwe Nederlandse werkgever. “Het zijn allebei topploegen”, zegt hij. “Deze ploeg is heel professioneel in de voorbereiding op wedstrijden, dus dat is heel mooi om te zien.” De jonge Brit werd als junior overigens twee keer wereldkampioen veldrijden en maakte zijn profdebuut zodoende op amper 19-jarige leeftijd bij Alpecin-Fenix.



Rolmodel

Van Tulett is bekend dat hij erg veelzijdig is. De explosievere heuvelwedstrijden – hij was al eens twaalfde in de Waalse Pijl en zeventiende in de Amstel Gold Race – moeten hem liggen, net als rittenkoersen van een week. Zo won hij afgelopen jaar de Ronde van Noorwegem en was hij tweede in de Ronde van Hongarije. Eerder eindigde hij ook al twee keer bij de beste tien in de Ronde van Polen en werd hij twee keer vijfde in de tijdritten van de Giro d’Italia 2022.

Bij Visma | Lease a Bike gaat hij vooral op pad met de kopmannen van de ploeg. “Mijn doel is om op de lange termijn door te groeien als ronderenner en daarvoor zit ik hier op de goede plek. Ik word goed begeleid daarin, zeker ook door iemand als Jonas. Hij is een rolmodel voor mij. Ik let bijvoorbeeld op hoe hij naar wedstrijden toewerkt. Maar ook zijn professionele gedrag en hoe hij de trainingen en wedstrijden voorbereidt. Daar kan ik alleen maar van leren.”

Vuelta als najaarsdoel

De Brit heeft een vrije rol in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar hij gaat ook als helper van Vingegaard mee naar Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. Eigen kansen zijn schaars bij Visma | Lease a Bike. “Ik kijk uit naar het werken voor de grote kopmannen. Zo is het grote doel van het najaar voor mij de Vuelta a España. Daar wil ik er in de bergen staan voor Jonas en Sepp Kuss. Maar als ik mijn eigen kans krijg, grijp ik die met beide handen.”

Mentor Vingegaard

Binnen Jumbo-Visma was Primož Roglič vaak de leermeester van jonge talenten, nota bene van Vingegaard zelf. Nu treedt de Deen steeds vaker op als mentor van diezelfde aanstormende, beloftevolle renners. “Ik doe altijd enorm mijn best om vriendelijk te zijn voor nieuwe mensen binnen de ploeg”, legt Vingegaard uit. “Ik moet nu de jonge jongens wat meer gaan leren, in plaats van dat ik dat zelf doe. Maar als je me twee jaar geleden had gevraagd of dit bij me zou passen, dan had ik ‘nee’ gezegd. Zelf ben ik echt gegroeid in het zijn van een mentor.” De tweevoudig Tourwinnaar is zich ook bewust van zijn plaats binnen Visma | Lease a Bike. “De kneepjes van het vak aan anderen leren is wel iets wat ik kan, ondanks dat ik dacht dat dit niet zo was. Ik doe het ook graag, moet ik zeggen. Ik ben hier namelijk niet voor eeuwig. Binnen onze ploeg zijn er heel veel jonge jongens die ik kan helpen. Cian Uijtdebroeks is een groot talent. Hij past erg goed binnen de ploeg. Cian is erg professioneel en enorm leergierig. Je voelt aan alles dat hij de behoefte heeft om beter te zijn dan gisteren. Bovenal is het een ergere aardige jongen.” Als we Vingegaard vragen wie het wielerpubliek het meeste gaat verrassen dit jaar, komt hij echter met een andere naam op de proppen. “Ben Tulett, denk ik. Dat is een supersterke gast, die ook echt enorm eager is. Ben gaat het dit jaar erg goed doen.” De Brit zelf is blij met het compliment van zijn kopman, antwoordt hij daar desgevraagd op. “Het is mooi om zoiets te horen van een Tourwinnaar. Dat is heel cool. Ik geniet van de momenten die ik samen ben met hem en met de ploeg. Dat zijn echt een mooie ervaringen voor mij.”