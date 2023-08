zaterdag 26 augustus 2023 om 20:17

Belgische renners in Tour de l’Avenir treuren om Tijl De Decker: “Dichter bij de hemel”

Belgisch beloftencoach Serge Pauwels deelde op instagram een emotionele foto van twee van zijn renners na afloop van de zesde etappe van de Tour de l’Avenir. Op de foto is te zien hoe Alec Segeaert en Vlad Van Mechelen bovenop de Col de la Loze in de verte staren na het verlies van hun jonge landgenoot Tijl De Decker. “Daar waar de fiets verbinding maakt met de hemel”, plaatste Pauwels bij de foto.

“Bij hun aankomst reden ze meteen naar daar. Ze hadden duidelijk nood om nog wat troost te zoeken in het vergezicht bovenop die berg. Ze zaten daar met tranen in hun ogen. Dat was een veelzeggend beeld”, vertelde Pauwels over de foto tegen Sporza. Vlak voor de start van de etappe hoorden de Belgische beloften over het overlijden van hun landgenoot. “Heel de ploeg was enorm aangeslagen toen we het hoorden.”

Veel renners die in de Tour de l’Avenir actief zijn hadden een goede band met De Decker. “Alec Segaert was zijn ploegmakker, zo hadden ze de week voor Parijs-Roubaix nog bij elkaar gelogeerd. Ook Lars Craps had in december drie weken met Tijl in Tenerife gezeten. En William Lecerf heeft bij de junioren nog in dezelfde ploeg gezeten als Tijl”, zei de oud-renner.

“Besef hoe fragiel ze zijn”

Ondanks het overlijden van De Decker besloten alle Belgische renners toch op te stappen. “We hebben ze natuurlijk de keuze gegeven om te starten of niet, maar ze gaven zelf al redelijk snel aan dat ze wilden doorgaan. Dat snap ik ook wel. Anders dan alleen op je kamer liggen, kun je op de fiets nog je gedachten verzetten.”