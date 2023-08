Belgische bondscoach over Evenepoel: “Hij onderscheidt zich van de rest”

Voor Sven Vanthourenhout, de Belgische bondscoach, was afgelopen vrijdag een mooie dag. Hij zag Remco Evenepoel wereldkampioen tijdrijden worden in Schotland. Na afloop sprak hij vol lof over Evenepoel: “Hij is een killer, een echte pitbull”, vertelde Vanthourenhout bij Sporza.

Een kleine week geleden reed Evenepoel het WK op de weg. Die wedstrijd was geen succes voor de jonge Belg, hij werd 25ste op ruime achterstand van winnaar Mathieu van der Poel. Na afloop was er dan ook teleurstelling, maar daar ging Evenepoel blijkbaar goed mee om. “Dat moet je hem nageven, hij kon snel de omschakeling maken. Hij wilde het goedmaken en stak dat ook tussen zijn oren. Dat onderscheidt hem van de rest. Hij is een killer, een echte pitbull.”

“Evenepoel heeft een doel voor ogen en maakt het ook vaak waar. De lat ligt hoog, ook voor stafleden, maar hij slaagt er toch telkens in om zijn doelen af te vinken”, ging Vanthourenhout verder. “We hebben niets aan het toeval overgelaten en hebben dit WK lang voorbereid. Ook de omkadering van de renners werd erbij gehaald en dat is toch niet onbelangrijk voor die mannen. Dat mogen we zeker onderstrepen en zullen de ploegen (Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma, red.) ook wel beamen.”

Vanthourenhout: “Mooi om te zien hoe Wout en Remco optrokken”

Verder had Vanthourenhout het ook over Wout van Aert, die beslag legde op plek vijf in de tijdrit. “Wout vertrok eigenlijk heel goed, maar gezien de eerste tussentijd toch niet goed genoeg. Toen Filippo Ganna en Evenepoel passeerden, wisten we dat het bij Van Aert een stuk sneller zou moeten gaan. Dat gebeurde bij het tweede punt niet en daar wisten we dat hij niet meer meedeed voor winst. Deze tijdrit was een groot doel voor Van Aert, maar hij kan toch terugblikken op een heel goede week.”

“Het was ook mooi om te zien hoe Wout en Remco deze week samen hebben opgetrokken. Ze kropen deze ochtend elk in hun eigen bubbel, maar het was fantastisch om ze allebei in Glasgow bij elkaar te hebben”, besloot Vanthourenhout.

