Wout van Aert met gemengde gevoelens na vijfde plaats: “Ik voelde me klaar, maar kon niet sneller”

Wout van Aert eindigde als vijfde op het WK tijdrijden. Dat was voor de Belg, die op voorhand een van de topfavorieten was, niet het resultaat waarvoor hij naar Schotland gekomen was. “Maar aan de andere kant kon ik gewoon niet beter vandaag”, vertelde hij na afloop bij Sporza.

“Aan het eerste tussenpunt was het wel enigszins schrikken hoe ver ik achter was. Mijn communicatie werkte niet zo goed, dat was wel wat ambetant. Maar dat heeft er niet voor gezorgd dat ik niet sneller reed”, geeft Van Aert mee. “Het was een heel moeilijke tijdrit. In het eerste deel was het wind tegen, dus mocht je niet te snel starten. Ik ben zelf denk ik iets te voorzichtig gestart.”

De Belgische alleskunner voelde zich naar eigen zeggen op het einde nog redelijk goed. “Na afloop zag ik dat mijn gemiddeld wattage ook zeer hoog is, dus kan ik eigenlijk niet meer verwachten. Ik voelde me klaar om de tijdrit te rijden en ik heb ook gereden hoe ik wilde. Dat Remco wint is natuurlijk geen verrassing. Het is wel knap dat hij dat op dit parcours doet, als lichtgewicht. Dat bewijst nogmaals wat voor een klasbak hij is.”

