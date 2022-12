Belgian Cycling onthult selectie, met Van Aert en Merlier, voor Wereldbeker Gavere

Belgian Cycling heeft de selecties voor de Wereldbeker Gavere op Tweede Kerstdag (26 december) bekendgemaakt. De naam van Wout van Aert springt meteen in het oog. Ook wereldbekerleider Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Europees kampioen Michael Vanthourenhout zijn van de partij. Een ‘opvallende’ naam in de selectie: die van Tim Merlier.

Van Aert kwam dit veldritseizoen nog maar twee keer in actie, maar was wel gelijk op de afspraak. In de Wereldbeker van Antwerpen moest hij nog zijn meerdere erkennen in zijn grote rivaal Mathieu van der Poel, maar in de Wereldbeker van Dublin was het wel raak voor de Belgische kampioen. Van Aert zal aankomende vrijdag, drie dagen voor de wereldbekercross in Gavere, eerst nog deelnemen aan de Zilvermeercross van Mol.

De andere verwachte namen in de selectie zijn die van onder meer Laurens Sweeck, de leider in de Wereldbeker, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Achter de naam van Iserbyt staan echter wel de nodige vraagtekens, na zijn vervelende valpartij in de Wereldbeker van Val di Sole. Pauwels Sauzen-Bingoal-teammanager Jurgen Mettepenningen hield nog een slag om de arm wat betreft deelname aan de cross in Gavere, maar Iserbyt is wel gewoon opgenomen in de selectie.

Verder komen we voor het eerst dit seizoen de naam van Tim Merlier tegen in een selectie voor een wereldbekercross. De 30-jarige renner van Alpecin-Deceuninck, die vanaf 1 januari uitkomt voor Soudal-Quick-Step (de opvolger van Quick-Step-Alpha Vinyl), maakte afgelopen zondag zijn rentree in het veld. In Saint Sauveur de Landemont, Frankrijk, werd hij tweede in de Cyclocross d’Orée d’Anjou (C2). De overwinning ging naar thuisrijder Valentin Guillaud.

Geen Sanne Cant, wel Julie De Wilde

Bij de vrouwen is het uitkijken naar onder meer Alicia Franck, Marion Norbert-Riberolle, good old Ellen Van Loy en Laura Verdonschot. Ook Julie De Wilde, die dit jaar haar definitieve doorbraak beleefde op de weg, is er straks bij in Gavere. Zoek dan weer niet naar Sanne Cant: de drievoudige wereldkampioene neemt een korte rustpauze, past voor de drukke kerstperiode en hervat pas op 3 januari de competitie in Herentals.

Belgische selectie voor Wereldbeker Gavere – elitevrouwen (maandag 26 december)

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Shanyl De Schoesitter

Febe De Smedt

Julie De Wilde

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Marthe Truyen

Ellen Van Loy

Xaydée Van Sinaey

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Belgische selectie voor Wereldbeker Gavere – elitemannen (maandag 26 december)

Jens Adams

Vincent Baestaens

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Tim Merlier

Jente Michels

Thibau Nys

Laurens Sweeck

Wout van Aert

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure