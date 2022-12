Gehavende Eli Iserbyt trekt alsnog naar Spanje voor trainingsstage

Eli Iserbyt is toch naar Spanje gevlogen voor zijn geplande trainingsstage. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal kwam zaterdag in de sneeuwcross van Val di Sole hard ten val, greep naar zijn knie en verliet de wedstrijd. Het zag er even slecht uit voor Iserbyt, maar de 25-jarige Belg hoopt in Spanje alsnog aan zijn conditie te kunnen werken.

Uit de eerste medische onderzoeken na zijn val, die ter plekke werden verricht in Val di Sole, kwamen al geen breuken aan het licht bij Iserbyt. Tom De Kort, de ploegleider bij Pauwels Sauzen-Bingoal, liet wel aan WielerFlits weten dat zijn poulain met zijn heup op iets scherps was gevallen. De veldrijder kon na zijn val bijna niet steunen op zijn gehavende been.

Het was even onzeker of Iserbyt wel kon afreizen naar Spanje, maar de veldrijder is alsnog op het vliegtuig gestapt naar het zuiden van Europa. Iserbyt zal de komende dagen in Spanje verblijven, al is het nog onduidelijk of hij zijn geplande trainingsritten kan afwerken. Dat zal allemaal afhangen van de evolutie van zijn blessure.

‘Paardenbeet’

Zijn ploeg Pauwels-Sauzen-Bingoal zal later deze week met een update komen over de situatie van Iserbyt. Dan weten we ook wanneer hij weer in actie zal komen in het veld. “Er werd geen ernstige blessure vastgesteld, maar het is vooral een zeer pijnlijke blessure”, kan teammanager Jurgen Mettepenningen nu al kwijt in gesprek met Sporza. “Eli liep een geplette spier of een “paardenbeet” op.”

“Gisteren (zondag, red.) heeft hij losgereden. Vandaag ging hij zien hoe de reactie daarop is tijdens een duurtraining. Als dat lukt, ziet het er wel goed uit dat hij de overige crossen zal rijden zoals eerder gepland. Dus Gavere, Zolder en Diegem.”