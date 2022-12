Sanne Cant neemt korte rustpauze: “Mijn lichaam wat rust gunnen”

Zoek de komende twee weken in het veld niet naar Sanne Cant. De Belgisch kampioene neemt een korte rustperiode en hervat op 3 januari de competitie in Herentals. “Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen”, klinkt het in een persbericht.

Na een uitdagend wegseizoen, waarin ze onder meer de eerste Tour de France Femmes avec Zwift betwistte, maakte de 32-jarige Cant onmiddellijk de switch naar de crossfiets. Dat liep niet elke veldrit zoals gehoopt, waardoor ze nu heeft beslist een tweetal weken extra rust in te lassen. Ze traint momenteel samen met haar ploeggenotes in Spanje en zal de drukke kerstperiode overslaan.

“Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen en aan mijn basisconditie werken”, zegt de drievoudig wereldkampioene. “Het is de bedoeling om op die manier naar mijn betere niveau toe te groeien, want ik ben immers nog steeds fulltime crosser en de januari-maand is en blijft de belangrijkste periode van het winterseizoen. Ik wil niets aan het toeval overlaten.”

Terugkeer in Herentals

Cant, die twee weken geleden voor het laatst in actie kwam in de Wereldbeker van Antwerpen, hervat op 3 januari de competitie tijdens de X20-manche in haar eigen Herentals. Ook Koksijde, Gullegem en Zonhoven staan nog op het programma als ultieme voorbereiding op het Belgisch kampioenschap in Lokeren, waar ze haar titel zal verdedigen.