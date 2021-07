B&B Hotels p/b KTM ziet contract met hoofdsponsor met een jaar verlengd worden

Goed nieuws voor B&B Hotels p/b KTM, enkele dagen voor het einde van de Tour de France. Hoofdsponsor B&B Hotels heeft namelijk besloten om de sponsorovereenkomst met nog één jaar te verlengen tot eind 2023.

B&B Hotels is sinds 2019 de voornaamste geldschieter van de ploeg van manager Jérôme Pineau en de vorige sponsorovereenkomst liep nog tot en met 2022. “We hebben nog meer respect gekregen voor onze renners. Ook in de Tour blijven onze coureurs strijden en aanvallen tot het einde, ook al is de wedstrijd ontzettend zwaar”, aldus Vincent Quandalle, CEO van B&B Hotels.

Stabiliteit en groeimogelijkheden

“De overeenkomst liep aanvankelijk tot en met 2022 en het is geweldig nieuws dat B&B Hotels heeft besloten om nog een jaar extra te sponsoren. Dat geeft de ploeg stabiliteit en ruimte om verder te groeien”, kan teambaas Pineau zijn geluk niet op. “We hebben net als B&B Hotels een offensieve strategie. Dat laten de renners ook weer dagelijks zien in de Tour de France.”

B&B Hotels p/b KTM, uitkomend op een ProTeam-licentie, staat voorlopig op vier overwinningen in 2021. De zeges werden opvallend genoeg allemaal behaald op Afrikaanse bodem. In de Tour du Rwanda won Alain Boileau liefst drie etappes en ook Pierre Rolland was succesvol in de Afrikaanse rittenkoers.