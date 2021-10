B&B Hotels verlengt met Debusschere en nog drie renners

B&B Hotels p/b KTM heeft vier contracten verlengd. Jens Debusschere (32), Julien Morice (30), Jérémy Lecroq (26) en Cyril Barthe (25) komen ook volgend seizoen uit voor de Franse ploeg. Morice tekent bij tot eind 2022, de andere drie blijven tot eind 2023 verbonden aan de B&B Hotels-ploeg.

De meest ervaren renner in bovengenoemde lijst is natuurlijk Jens Debusschere, de Belgische kampioen van 2014. “Ik voel me geweldig in de ploeg en ik heb, naast de goede sfeer, een zeer professionele organisatie om mij heen. Met collega’s, stafleden en renners waarmee ik het heel goed kan vinden. Jérémy Lecroq en Luca Mozzato zijn twee talentvolle renners, die ik graag help op mijn favoriete terrein”, aldus de sprinter.

“Het werken voor een sprinter vind ik leuk. Vooral als het iemand is die alles geeft”, gaat Debusschere verder. “Maar een van mijn doelen voor de komende twee seizoenen zal zijn om weer voor mezelf te sprinten, zoals ik kon doen in de GP Denain dit najaar (hij werd tiende, red.). De finale van een wedstrijd ingaan met het gevoel om mee te doen voor de overwinning is speciaal.”

B&B Hotels heeft van nog drie huidige renners hun contract opengebroken en verlengd, maar die worden op een later moment bekendgemaakt.