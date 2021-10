Nicola Bagioli (B&B Hotels) hangt zijn fiets aan de haak

We zien Nicola Bagioli volgend jaar niet meer terug in het peloton. De 26-jarige Italiaan heeft besloten om zijn contract bij B&B Hotels p/b KTM in te leveren. “Ik kwam op een punt in mijn leven waarop ik moest kiezen. Ik heb ervoor gekozen om mijn hart te volgen en mijn droom na te jagen.” Bagioli stort zich nu volledig op zijn eigen bedrijf in… potten en pannen.

Nicola Bagioli (niet te verwarren met zijn jongere broer Andrea, die uitkomt voor Deceuninck-Quick-Step) begon zijn profloopbaan in 2017 bij Nippo-Vini Fantini en reed ook nog voor Androni Giocattoli-Sidermec en B&B Hotels. De Italiaanse heuvelspecialist, die met mooie adelbrieven kon overstappen naar de profs, wist in zijn korte carrière geen profzege te boeken. Wel verzamelde hij ereplaatsen in onder meer de Trofeo Laigueglia en de Ronde van Drenthe.

Bagioli beschikte nog over een doorlopend contract bij B&B Hotels p/b KTM, maar besloot het roer om te gooien en de fiets aan de kant te zetten. “Ik kwam op een punt waarop ik een belangrijke beslissing moest nemen en het is voor veel mensen wellicht een gekke keuze. Voor mij staat het echter voor het volgen van een droom, voor een passie. Ik zal vanaf nu het leven van een ambachtsman leiden, samen met mijn partner Arianna.”

Nieuw avontuur

De twee tortelduifjes hebben namelijk een eigen bedrijf: ze zijn verantwoordelijk voor het fabriceren van potten en pannen. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun tijdens mijn carrière. Dank aan alle mensen die me langs de kant hebben aangemoedigd, en me misschien zelfs een duwtje hebben gegeven op de flanken van een zware beklimming. En ik wil ook al mijn ploeggenoten bedanken. Ik heb fantastische dingen meegemaakt en ik ben ook gegroeid als mens.”

“Ik heb op de fiets ontzettend veel ervaringen opgedaan en het gaf me de gelegenheid om de wereld te verkennen. Om verschillende culturen en mensen te ontmoeten en om meerdere talen te leren. Ik zal dit ook kunnen gebruiken in mijn nieuwe leven”, laat Bagioli weten via Instagram.