Meerdere ploegen maken selecties bekend voor Parijs-Roubaix

De selecties voor Parijs-Roubaix druppelen langzaam binnen. Ook Team BikeExchange, B&B Hotels p/b KTM en Astana-Premier Tech hebben hun huiswerk ingeleverd voor de Helleklassieker van aanstaande zondag.

We beginnen met Team BikeExchange. De Australische formatie rekent met name op Luke Durbridge, die zich mag opmaken voor zijn zevende Parijs-Roubaix, en Jack Bauer. Met Sam Bewley, Chris Juul-Jensen, Barnabás Peák en Robert Stannard beschikt de ploeg over nog een paar hardrijders. De Italiaans-Russische sprinter Alexander Konychev maakt de selectie compleet.

Durbridge kan niet wachten om weer over de Noord-Franse kasseien te rijden. “Het is voor mij altijd een prachtige wedstrijd, maar mijn laatste Roubaix dateert alweer van 2018. Ik ben blij dat ik dit jaar weer aan de start kan staan. We weten allemaal dat Parijs-Roubaix een ontzettend onvoorspelbare koers is. Het is zaak om altijd gefocust te zijn. We hebben een sterke ploeg en we hopen de koers mee te bepalen.”

Ook B&B Hotels p/b KTM en Astana-Premier Tech zijn klaar voor de aankomende editie van de Helleklassieker. Bij de Franse formatie zien we onder meer de afscheidnemende Belgen Bert De Backer en Jonas Van Genechten. De Backer stak in het verleden zijn liefde voor Parijs-Roubaix niet onder stoelen of banken en reed al vier keer naar een top 20-notering. Astana heeft niet meteen een kandidaat-winnaar of een outsider in de gelederen.

Selectie Team BikeExchange voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Jack Bauer

Sam Bewley

Luke Durbridge

Chris Juul-Jensen

Alexander Konychev

Barnabás Peák

Robert Stannard

Selectie B&B Hotels p/b KTM voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Bert De Backer

Jens Debusschere

Jonas Van Genechten

Quentin Jauregui

Jérémy Lecroq

Cyril Lemoine

Luca Mozzato

Selectie Astana-Premier Tech voor Parijs-Roubaix (zondag 3 oktober)

Gleb Brussenskiy

Yevgeniy Fedorov

Yevgeniy Gidich

Dmitriy Gruzdev

Hugo Houle

Davide Martinelli

Benjamin Perry

