zondag 17 maart 2024 om 10:02

Bart Lemmen wil voortbouwen op sterk seizoensbegin: “Het gaat beter dan ik had gedacht”

Bart Lemmen rijdt in Catalonië zijn eerste zware rittenkoers op WorldTour-niveau uit zijn carrière. Visma | Lease a Bike brengt ook onder andere Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks aan de start. Lemmen reed in zijn eerste twee rittenkoersen op WorldTour-niveau, Tour Down Under en UAE Tour, beide top-10, en dat brengt nieuwe verwachtingen met zich mee.

“De vorige winter was de eerste waarin ik al mijn tijd aan trainen en wielrennen kon besteden. Voordien lukte dat nooit door mijn job”, aldus Lemmen, die voordien actief was als militair, in een persbericht van zijn Nederlandse WorldTour-ploeg.

“Ik wist natuurlijk dat ik goed voorbereid was, maar het ging beter dan ik me kon voorstellen in mijn eerste maanden. Ik geniet oprecht van mijn tijd bij de ploeg, de manier waarop ze werken past perfect bij mij”, zegt de kersverse prof.

Ook vanuit de ploegleiding zien ze progressie bij Lemmen. “Twee keer top-10 rijden in zijn eerste twee rittenkoersen op WorldTour-niveau is extreem indrukwekkend. Op fysiek vlak staat hij al wat verder dan we hadden verwacht, maar dat betekent niet dat hij al een leidersrol op zich zal nemen. In Catalonië zal hij voor Sepp Kuss en Cian Uijtdebroeks moeten rijden, met wie we op het podium willen staan. De Ronde van Catalonië is een goede test voor Cian voor de Giro, waar hij een van onze speerpunten wordt.”

Eerste zware rittenkoers

“Dit wordt mijn eerst etappekoers zonder sprintetappes”, zegt Lemmen nog. Ik wil graag uitzoeken waar ik sta en onze leiders helpen in de finale. Ik besef goed dat mijn verhaal anders is dan de doorsnee prof. Het is atypisch, in die mate dat ik recent werd gevraagd om een boek te schrijven over mijn avonturen. We hebben net het eerste hoofdstuk afgerond. Maar ik ben verre van klaar met wielrennen.”

Lemmen, Kuss en Uijtdebroeks krijgen tijdens de Ronde van Catalonië het gezelschap van Loe van Belle, Robert Gesink, Steven Kruijswijk and Attila Valter.