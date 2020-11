Barbero en Dlamini blijven bij Qhubeka ASSOS

Carlos Barbero en Nicholas Dlamini hebben hun contracten bij Qhubeka ASSOS met een jaar verlengd. Nu de zekerheid is ingebouwd dat de WorldTour-ploeg (die momenteel nog NTT Pro Cycling heet) doorgaat in 2021, kunnen de Spanjaard en de Zuid-Afrikaan blijven.

De Spaanse sprinter Barbero gaat voor zijn tweede seizoen in dienst van de ploeg van manager Doug Ryder. Na drie jaar bij Movistar maakte hij afgelopen winter de overstap naar NTT. Tot een zege kwam Barbero niet, wel tot een zesde plaats in de Saudi Tour in het voorjaar. Een valpartij in juli zorgde voor een flinke terugslag, vlak voor de hervatting van de kalender.

De 25-jarige Dlamini komt al twee jaar uit op WorldTour-niveau, nadat hij daarvoor al twee seizoenen reed voor de opleidingsploeg. Afgelopen voorjaar kwam hij in het nieuws omdat hij op een opvallende manier zijn arm brak tijdens een trainingstocht. Eenmaal hersteld van die blessure reed hij in het najaar onder meer het WK en de Vuelta, die hij moest verlaten vanwege ziekte.

Eerder had Qhubeka ASSOS al het contract van Giacomo Nizzolo verlengd. Daarnaast blijven Victor Campenaerts, Domenico Pozzovivo, Michael Gogl, Andreas Stokbro, Max Walscheid en Dylan Sunderland de ploeg trouw. Recent werden ook Simon Clarke, Dimitri Claeys en Kilian Frankiny gepresenteerd als nieuwkomers.