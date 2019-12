Nic Dlamini breekt arm bij aanhouding tijdens fietstocht vrijdag 27 december 2019 om 15:26

Nic Dlamini heeft zijn arm gebroken bij een aanhouding in het Nationaal park Tafelberg in Zuid-Afrika. Naar verluidt was de renner van Dimension Data het park binnengereden zonder entreegeld te betalen.

Op de beelden is te zien hoe Nic Dlamini, gehuld in zijn outfit van Dimension Data, hardhandig tegen een auto wordt geduwd door de handhavers van het Nationaal park Tafelberg en daarna gedwongen moet plaatsnemen in de achterbak. Op röntgenfoto’s die op social media zijn geplaatst is vervolgens een verplaatste breuk in de bovenarm te zien.

“We zijn op de hoogte van een video waarin een van onze renners, Nic Dlamini, eerder vandaag betrokken was bij een incident in Kaapstad”, schreef zijn ploeg al op haar social media. “Hij wordt op dit moment medisch behandeld. Pas daarna kunnen we een volledige update geven over wat er aan de hand is.”

Statement

Ook het instituut achter het Nationaal park Tafelberg gaf al een statement af. “Volgens een boswachter was de fietser het park binnengekomen zonder te betalen en kon hij geen toegangsbewijs overhandigen toen hem dat werd gevraagd. De situatie liep uit de hand, waarbij de verdachte zichzelf blesseerde.”

Zowel de boswachters als Dlamini worden nog gevraagd naar een verklaring.

Voor Dlamini was dit zijn tweede volledige seizoen bij Dimension Data, nadat hij tweeënhalf jaar geleden al een stage afwerkte bij de ploeg. Winnen deed hij nog niet voor de Zuid-Afrikaanse WorldTour-formatie. In september verlengde de renner zijn contract met een jaar, waardoor hij komend seizoen in de kleuren van Team NTT te bewonderen is.