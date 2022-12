Carlos Barbero blijft zoeken naar ploeg: “Maar ik wacht niet zo lang als afgelopen jaar”

Carlos Barbero heeft nog altijd geen ploeg voor 2023. De 31-jarige Spanjaard, die zijn contract bij Lotto Dstny niet verlengd zag worden, geeft zichzelf tot januari om een team te vinden. Als hij tegen die tijd nog steeds geen onderdak heeft, beëindigt hij zijn carrière als profwielrenner, vertelt hij aan Diario de Burgos.

“Ik train momenteel zoals ik altijd doe in deze periode van het jaar. Hetzelfde aantal kilometers, dezelfde oefeningen in het krachthonk. Alles is hetzelfde”, aldus Barbero, die vaker in deze situatie heeft verkeerd. In 2021 reed hij voor Qhubeka ASSOS, dat aan het einde van dat seizoen echter ophield te bestaan. In de winter die volgde wist Barbero geen nieuwe ploeg te vinden, maar in het voorjaar meldde Lotto Soudal zich. Vanaf 1 mei kwam hij uit voor de Belgische formatie.

“Het was een moeilijke situatie vorig jaar en ik wil niet weer hetzelfde meemaken. Destijds bleef ik tot april me voor 120 procent inzetten. Ik blijf het ook nu proberen, maar ik ga niet zo lang wachten als vorig jaar. Ik blijf doorgaan tot januari. Als het dan niet gelukt is om een ploeg te vinden, heb ik andere doelen. (…) Ik wil niet weer hetzelfde doormaken als vorig jaar. Het was mentaal heel zwaar. Ik moet iets meer van mezelf houden. Ik heb vorig jaar een hoge tol betaald, dat wil ik dit jaar niet nog eens doen.”

Barbero had goede hoop dat hij kon verlengen bij Lotto Dstny, de opvolger van Lotto Soudal, maar dat bleek niet het geval. “De leidinggevenden en collega’s zeiden tegen me dat ik goed integreerde in het team en ik was blij bij de ploeg, dus ik was van plan om te blijven. Maar die plannen gingen uiteindelijk niet door.”

Dertien zeges

In zijn carrière wist Barbero dertien keer te winnen. Zijn laatste zege dateert van 2019, toen hij de eerste rit in lijn van de Ronde van Oostenrijk op zijn naam schreef. Destijds reed hij nog voor Movistar, waar hij tussen 2017 en 2019 onder contract stond. Barbero’s profloopbaan begon in 2015 bij Caja Rural-Seguros RGA.